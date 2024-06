A kertépítő véleménye a kérdésben egyértelmű: semmit nem tehetünk. a szúnyogmentesítéssel kapcsolatban, Legfeljebb kicsit enyhíthetünk az intenzitáson, ehhez adott tanácsokat olvasóinknak.

Megelőzés

Attila szerint a legfontosabb a megelőzés. Először is nézzük végig a kertünket és az összes környező területet, hogy ne maradhassanak olyan tárgyak (például vödrök, kannák, talicska), amelyekben az esővíz összegyűlhet. Az esővízgyűjtő hordókat fedjük le.

A szúnyogriasztó növények ültetése több, a témában készült cikk szerint is hatékony lehet. Olyan növényeket ajánlanak, mint a bazsalikom, rozmaring, levendula, macskamenta, eukaliptusz, zsálya és citromfű. Ezeket a növényeket a kertbe és a balkonra is ajánlják, nemcsak szúnyogriasztó hatásuk miatt, hanem mert szépek és hasznosak is. Azonban ezzel kapcsolatban a kertépítő szakembernek nagyon ellentétes véleményen van. Mint kiemelte, a felsorolt növények bár nagyon szépek, de önmagukban nem tartják távol a szúnyogokat.

Vegyszermentes megoldások

A hatékonyabb vegyszeres védekezés lehetőségei az Európai Unió szabályozásai miatt csökkentek. Így Mészáros a vegyszermentes lehetőségekből javasol használni, de véleménye szerint kizárólag csak az enyhítés a reális cél. A kertben illóolajos mécsesek, kerti fáklyák és különféle füstölők használata javíthat a szúnyoginvázió mértékén.

Kertgondozás

Végül, Mészáros Attila hangsúlyozta, hogy a rendszeres kertgondozás kulcsfontosságú. A gyep nyírása, a sövényvágás, az elvadult részek rendben tartása, a szellős kert kialakítása mind hozzájárulhat a szúnyogok számának csökkentéséhez. De ha valaki tudatosan dús növényzetű, vadregényes kertet szeretne, akkor ennek következményeivel is számolnia kell, mint például a szúnyogok és a kullancsok jelenlétével.