Ugyanis nyugodtan süthetjük a húsokat egy kis gömbgrillezőn az erkélyen, vagy egy öntöttvas lapon, akár a gáztűzhelyen is. De a Duna-parton is remekül lehet piknikezni. A fentiekből kiindulva, az e heti piaci körképünk a grillkolbászokról szólt. A dunaújvárosi zöldség és gyümölcspiacon két üzletben is kaphattunk grillkolbászt. Méghozzá többféle ízesítésben: fokhagymásat, magyarosat, bajort, csípőset, nem csípőset. De a füstölt árukat kínáló standok sütni való kolbászait is nyugodtan elkészíthetjük egy grill lapon.

A grillkolbászok kilójának ára 2500 és 3500 forint között mozgott. A kolbászok mellé pedig dukál egy jófajta köret is. Esetünkben döntsünk a cukkini mellett, bár jóval drágább, mint a krumpli, viszont olcsóbb a gombánál. Ha a cukkini 1000 forintos kilogrammos árát tesszük középre, a krumpli 450 forintos és a gomba 1700-2000 forintos áraival hasonlíthatjuk össze.

Ha megvásároltuk a grillkolbászunkat, akkor már csak egy teendőnk van, elkészíteni az ételt.

De mi is az a grillezés?

Grillezés (rostélyon sütés) az étel alatt helyezkedik el, és a felszálló forró levegőt használjuk sütésre. A magyar nép ősi eszköze a vasból készült rostély, amely lábakon álló négyszögletes vasrács, és az alá kapart parázs süti meg a húst.

A grillezés, vagyis az étel nyílt lángon való elkészítése az ételkészítés legősibb módja.

A mítoszokkal ellentétben a barbecue sem amerikai találmány.

A füsttel való lassú, alacsony hőfokon való főzés lehet, hogy később jött, mint a grillezés, de sokkal korábban, mint azt a legtöbb amerikai barbecue-rajongó gondolja. Az egyik korai grillező rácsot ma is megtekinthetjük Athénban, ahol múzeumban látható egy, az időszámításunk előtti, vélhetően hús sütéséhez használt rács – olvasható a grillkolbasz.hu-n.