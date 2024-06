Az ellátottak számára jelenleg egy másik, ideiglenes helyszínt biztosítottunk. Az eredeti létesítmény újjáépítése szeptember végéig befejeződik, jó ütemben halad a munka. A befejezés után már csak a működés engedélyeztetési szakhatósági eljárása következik, ami után újból megnyitjuk a kaput a rászorulók előtt.

A sikert remélve

A Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetője Jung Katalin elmondta:

- Már évekkel korábban megfogalmazódott bennünk, hogy az idősek nappali ellátása mellett, nagyon jó lenne egy szenvedélybeteg ellátás is, hiszen a munkánk során gyakran találkozunk az ezzel sújtott családokkal. Nagyon fontos hangsúlyozni, ez nem csak egy személyt, hanem az egész családot is érinti. Az is nyilvánvaló, hogy nagyon sok gyermek él ilyen környezetben, akikkel mi is találkozunk.

Jung Katalin

Fotó: Balogh Tamás

Szenvedélybetegek a gyógyulás útján

- Amikor egy ilyen ember megjelenik az ellátórendszerben, akkor általában a családja már föladta a küzdelmet. Gyakori a tagadás is, amikor igyekeznek nem tudomást venni a dologról, de az mindenki számára nagyon megterhelő. Az ilyen emberek valamilyen rendőrségi eljárást követően is hozzánk kerülnek. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ha az ő részükről nincs motiváció, akkor a terápia és persze a siker is elmarad.

Nem egy sikerszakma a miénk

- Amit mi tudunk tenni az a lelkiismeretünktől és a szakmai tudásunktól függ, ami feladat körülbelül harminc százaléka lehet. A legtöbb feladat a családra és a betegre hárul, ezért olyan fontos, hogy meglegyen a motivációjuk. Mi mellettük vagyunk és támogatjuk őket.

Szabó László

Fotó: Balogh Tamás

A környezet hatása

- Az ellátottakat kiszolgáló épület megújul. A kulturált környezet is sokat segít nekik a rehabilitációban. A kollégáim is lehetőséget kapnak az eredményes munkára, hiszen a most elvégzett építészeti tevékenység mellett olyan eszközöket is kapunk, amik az ott dolgozók munkáját fogják segíteni. Ezekkel a változásokkal az idősek nappali ellátására is jobb lehetőség nyílik.