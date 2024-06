Idén is Véradás és Garázsvásár lesz Újtelepen 2024. június 15-én, szombaton. Idén 44 különböző lakcímen fogják az újtelepi lakótársak kinyitni garázsaikat és árulni kincseiket aznap. Most is lesz infópont a Vak Bottyán utcában, helyben sült kürtőskaláccsal, kávé különlegességekkel és mosdóhasználati lehetőséggel. A délelőtt folyamán 10-től 14 óráig a Vak Bottyán utca és Móra Ferenc utca sarkán, a székházban a Városvédők Újtelepért Egyesület szervezői segítségével a Magyar Vöröskereszt várja az önkéntes véradókat.