A szavazatszámlálók az egyes szavazókörökben foglalnak majd helyet június 9-én, a választások napján. Ők lesznek ott a 6 órai nyitáskor, a nap folyamán ügyelnek a pontos adminisztrációra, a voksolás törvényes lebonyolítására, és az 19 órai urnazárást követően összesítik a leadott szavazatokat.

Az újraszabott választókerületi határokkal változott a szavazókörök száma-besorolása is, jelenleg 31 szavazókörbe osztották be a választópolgárokat (korábban 47 szavazókör volt).

Háromezerrel kevesebben

A Nemzeti Választási Iroda honlapján lévő információk alapján Dunaújvárosban 34.800 választópolgárt várnak az urnákhoz most vasárnap.

Ez a szám háromezerrel kevesebb, mint az öt évvel ezelőtti önkormányzati választás alkalmával. Akkor ugyanis 37.701 szavazópolgár szerepelt a névjegyzékben. Nemcsak a lakosságszámban jelent sokat ez a különbség, hanem döntő tényező is lehet a választási eredmény alakulásában is. Például háromezer szavazat a 2019-es választáson akár az eredményt is megváltoztathatta volna (akkor három polgármesterjelölt közül lehetett választani, Pintér Tamás 10.159 vokssal nyert, Cserna Gábor 7397 voksot kapott, míg Farsang Tibor 470-et).

Nyilván az is döntő tényező, hogy mennyien fognak részt venni a szavazáson. A szabályok értelmében nincs kötelező részvételi minimum, tehát a június 9-én leadott szavazatok összesítése alapján alakulhat meg az új közgyűlés. Az nyer közgyűlési mandátumot, aki a legtöbb érvényes voksot kapja. Ha szavazategyenlőség állna be (akár a polgármesteri voksoláson, akár a tíz egyéni választókerület valamelyikében), akkor időközi választást kell tartani.

Nyitva lesz a kormányablak

Szavazni kizárólag érvényes személyi okmányokkal lehet (lakcímigazolvány és érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú jogosítvány). Előfordulhat, hogy néhányan elfelejtették ellenőrizni okmányukat, és időközben lejárt. Annak érdekében, hogy minél többek élhessenek a szavazati jogukkal, a választás hétvégéjén, vagyis június 8-án és 9-én nyitva lesz a legtöbb kormányablak országszerte. Köztük van a dunaújvárosi kormányablak is, amely (a többihez hasonlóan) szombaton 8 és 16 óra között, vasárnap pedig 7 és 19 óra között lesz nyitva. Mint azt a Fejér Vármegyei Kormányhivatal írta, ezeken a napokon kizárólag a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség.