Egy halászleves ebéddel és kötetlen beszélgetéssel egybekötött ünnepségre hívták pénteken a támogatókat, partnereket és a hivatalos horgászati szervek vezetőit. Jelen volt többek közt Bokor Károly, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) alelnöke, dr. Kulcsár Aranka, a MOHOSZ osztályvezetője, Nagy Attila, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének (HOFESZ) elnöke, Csizmadia Csaba vármegyei halászati felügyelő is.

Fotó: Laczkó Izabella

A vendégeket Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke köszöntötte, és számolt be az eddig megvalósult fejlesztésekről. Az előzmények ismerete egy kis időutazást kívánt, kezdve azzal, amikor 1951-ben megalakult a helyi pecásokat tömörítő Sztálin vasmű horgászegyesület, amely rendületlenül végezte a víz-és halgazdálkodási feladatokat.

Az 1964-es földomlás következtében az akkori horgásztanya megsemmisült. 1968-ban kapták meg a jelenlegi helyük földterületét, és a vasmű támogatásával, valamint társadalmi munkával felépítették a új horgásztanyát. Azóta nem történt nagyobb felújítás, sem állagmegóvás az épületen.

Fotó: Laczkó Izabella

2016-ban elhatározták, hogy kialakítanak egy horgászturisztikai központot. Két fontos vízterületük van, az 53 hektáros Kikötői-öböl és a 11 hektáros Felső-öböl. Miután 2016-ban a korábbi városvezetés visszaadta e két vízterület hasznosítási jogát az államnak, a MOHOSZ-on keresztül a dunaújvárosi szervezet kapta meg ezt a jogot 2030-ig.

A fejlesztési koncepció része volt annak idején az iszapkotrás is, amelyre az akkori önkormányzat is támogatást biztosított, így mintegy 160 millió forintból sikerült alkalmassá tenni a hajók és vízi járművek tárolására, horgászatra, mesterséges ívóhelyek telepítésére is.

Fotó: Laczkó Izabella

A fejlesztési koncepció kapcsán már nem lehetett tovább húzni a horgásztanya és környezetének felújítási munkálatait sem. Éveken át gyűjtötték hozzá a forrásokat, és szerencsére több olyan vállalkozó, vállalkozás van, amely további segítséggel is hozzájárult a kivitelezési folyamatok megvalósításához. A 2-es stéget meghosszabbították, megépítették 20 méter hosszan a 3-as stég lejáróját lépcsővel és híddal. Felszereltek huszonkét térfigyelő kamerát. Megújult a sója tér, lecserélték a balesetveszélyes mechanikai hajtású vonszolót korszerű villamos hajtásúra. Megszüntették a csillés szállítást és kerekes utánfutót rendszeresítettek. Felújították az úgynevezett szekrényes épület berendezéseit és hatvan új horgászszekrényt készítettek. Lecserélték a horgásztanya épületének tetőhéjazatát és csapadékelvezető csatornáit, új nyílászárókat szereltek fel, korszerűsítették a fűtésrendszert hűtő-fűtő berendezésekkel, szigetelést kaptak épületeik, rácsatlakoztak a központi szennyvízelvezető hálózatra. Térköves borítást kapott a parkoló, és a tanya előtti előkerült is modernebb virágágyásokkal szépült. Látványos eredmények ezek, de ahogy Somfai Rezső fogalmazta, még nincsenek teljesen készen, vannak még terveik. Ilyen például a sója tér bővítése (amellyel 400 méterrel bővülhetne a teleltetésre, javításra kialakított terület), a stégek átalakítása csúszósínes megoldásúakra, négy betonlépcső telepítése a Felső-öbölben, s fontos lenne a horgásziroda leköltöztetése is a Gagarin térről a horgásztanyára.