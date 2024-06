Az események előkészületeiről Makovics Dávid az Önkormányzat Képviselő testületének tagja, az eseménysorozat egyik szervezője a következőket mesélte el.

Fotó: Balogh Tamás

– Ennek az ünnepi hétnek a négy napjára alaposan fel kellett készülnünk. Át kellett gondolnunk a fellépők meghívását, a technikai előkészületeket, amibe a sátrak építését és a padok-asztalok helyszínre szállítását is bele kell érteni, mindezek sok feladatot jelentettek. A helyszín „üzemeltetése” is folyamatos felügyeletet igényelt, hiszen a viharos, esős időjárás nehéz helyzetet teremtett. A felhőszakadások már péntek éjjel megkezdődtek, és a legnagyobb bánatunkra még vasárnap estére is jutott belőle. Egy-két órás késés okozott ugyan, de végül minden a helyére került. Szerencsére az önkormányzatunk dolgozói és a közmunka programban résztvevők is alapos, jó munkát végeztek. Ezért a sátraink és az elektromos hálózatunk is épen megúszta a viharokat. Elismerés illeti őket. Ide nem főnökösködni jön az ember, legyen az az önkormányzat, vagy valamelyik civilszervezet tagja, vagy csak egyszerű, tevékeny polgárok, akik „csak” segíteni akarnak azért, hogy minden rendben legyen. Mindenkinek köszönjük a segítségét.

Egészen finom ebédet főztek!

A séf egy roppant határozott hölgy: Madárné Eper Mária, segítője Eper László, a férje volt. Az étek bátor ínyenceknek, és a kalória-, valamint a pletykabeszédek szerint a koleszterinszint emelkedéstől eltekintőknek való. Megbízható kóstoló szakember szerint az élvezeti szintje 5 csillagos. Marcsival beszélgettem.

Fotó: Balogh Tamás

– Erős kezdésünk volt, sátor alatt, szakadó esőben kezdtünk a főzésnek. Egy szolid vendégségre, harminc főre gondoltunk. Messengeren hívtam meg az egész családot. Nagyon rendesek voltak, előbb- utóbb mindenki megérkezett. Különleges ebéd volt, mivel az én szülinapom 3-án, a férjemé 8-án lesz. Az ünnepi étkezésen máris túl vagyunk. Nem volt sok időm a készülődésre, ezért egy nagyon praktikus ételt választottam, amihez nem kellett savanyúságot és köretet sem készítenem. Kapaszkodj meg! Egy könnyű, szalonnás, sertéscsülkös, körmös és combbal megerősített, káposztás, vörös babos ragut raktunk az asztalra. Na mit szólsz? Tudom, hogy fával tüzelve finomabb lett volna, de itt és most szakadt az eső, nagy szél fújt, az egész sátortábor boldogtalan lett volna, ha kifüstöljük őket.