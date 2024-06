Már túl vagytok néhány túrán. Milyen volt?

– Kedvesek érdeklődőek voltak a vendégek, nagyon tetszett nekik a Duna-part, a volt déliváros , a csövek a Papírgyári úton, a radar, a Vasmű főbejárata, mellette az ipartörténeti részből, ami megmaradt, és az első utcák…

Külföldiek jöttek vagy magyarok?

– Egyelőre magyarok vettek részt a programon.

Miért szereted csinálni?

– Régóta érdekelt a múltunk, nem csupán a képek, hanem az írások, azok a történetek, amik a történések mögött vannak. Nagyon szeretem kutatni, és megismerni a múltunkat. Mikor meglátok egy-egy régi képet, igyekszem hozzákeresni, hogy mi az.

Visszatérő vendégek és érdeklődő gyerekek

Horváth Tamás olyan lelkesedéssel, no és felkészültséggel tud mesélni Dunaújváros történetéről. Még azokról is, amik ő nem is élhetett meg, de az elbeszélése, az érdekes tények magával ragadják a hallgatóságát.

Tudták, hogy a Muki elődjét gőzzel hajtották? S a kipattogzó szikrák ellen védő takarót kaptak az utasok? Hogy milyen hosszúra tervezték az úttörő vasutat, s hogy végül is miért nem épült meg? Csak néhány kérdés, de a Muki-sétán részt vevők ezt már mind tudják.

Tóth Gabriella már negyedszer vesz részt a túrán. Most a barátnőjével jött el, úgy van vele, hogy maga a kirándulás is nagyon jó, de a közben hallottakat is nagyon szereti:

– Tamást nagyon kedvelem, ma ugyan fontolgattam a dolgot, hogy otthon maradok, de mondom, hátha kevesen jönnek el… De szerencsére nem így lett…

Právics Zsolt kisfiával, Dominikkal jött el, a gyermeknek kedvence a Muki, úgy gondolták, hogy a vasárnap délelőtti sétán részt vesznek, hogy megtudjanak minél többet róla.