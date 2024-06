Dunaújváros gazdasági helyzete azonban nem olyan fényes, mint, ahogy azt Pintér Tamásék beállítják. Nézzük a számokat!

Milliárdos tételek - kifizetetlen számlák, lejárt, visszafizetendő likvid hitel

A Dunaújváros Megyei Jogú Város 100 százalékos tulajdonában lévő DVG Zrt. 2023. évi beszámolójában 3,2 milliárdos kifizetetlen számla látszik, ugyanitt 1 milliárd forintot meghaladó, lejárt, visszafizetendő likvid hitel is mutatkozik, sőt a beszámoló adatai szerint az Önkormányzat is tartozik a DVG-nek 940 millió forinttal a határidőre ki nem fizetett számlák miatt. És azt is vegyük sorba, hogy az összesen több milliárdos hitelkeret (2,5 milliárd forint, a távhőszolgáltatás finanszírozására felvett likvid hitelkeret és egy 800 millió forintos forgóeszköz hitelkeret) igénybevétele nem volt ingyen, hanem – a DVG Zrt. 2023. évi beszámolója szerint - több száz millió forintos kamatterhet is jelent a cégnek, közvetve a városnak is.

Ezen kívül az Önkormányzatnál 1,8 milliárdos fejlesztési hitelállomány van kamattal együtt. És itt még nincs vége: a 2023. évi zárszámadás szerint 2,2 milliárdos kifizetetlen számla van összesen az önkormányzati tulajdonban lévő cégeknél.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az önkormányzat likviditási helyzetének fenntartása érdekében külső forrás igénybevételéről döntött a közgyűlés még tavaly nyáron, amelyre vonatkozóan később 1,8 milliárd forint keretösszegű un. faktorszerződést kötöttek.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Közgyűlés hivatkozott határozatával szemben törvényességi felhívással élt, mivel megállapítást nyert, hogy a szerződés tartalma alapján egy éven átnyúló működési célú hitelfelvételről van szó, amit érvényesen megkötni nem lehetett volna az önkormányzatnak. Mivel a Közgyűlés a törvényességi felhívást nem fogadta el, ezért a Fejér Vármegyei Kormányhivatal keresetet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez, és kérte a törvényességi felhívásban kifogásolt faktorszerződésről szóló határozat megsemmisítését, amelyet az – a kormányhivatal keresetének helyt adva – 2024. május 17-vel jogerősen meg is tett.