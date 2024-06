A dunaújvárosi személyes mozgósítás során Szepessy Gergő képviselőjelölttel – sorban haladva a lakásokon – egy régi Baráthoz is becsengettünk. Lőrinczi Konrád önkormányzati képviselő régi képviselőnk, harcostársunk. Konrád és családja is biztosított minket támogatásukról, és arról, hogy jövő vasárnap ők is a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavaznak mind helyi szinten, mind az európai parlamenti választáson. – írja posztjában dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán.