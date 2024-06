Vendégek

Fotó: Balogh Tamás

A civil szervezetekhez illőn

- A fontosabb ünnepeken is aktívak voltunk. A Föld napján például kertészkedni mentünk, virágot ültettünk, és kerti munkákat végeztünk. A szilveszteri mulatságainkra a szomszéd falvakból is átjártak. Részt vettünk a Márton napi bálokon és a karácsonyi ünnepségeken, ahogy a húsvétról sem feledkeztünk el. Az első adventi gyertyagyújtásra süteményversenyt is rendeztünk. A zsűri elnöke a Szabóné Erzsike, a híres előszállási Sarokház cukrászda tulajdonosa volt. Ő egy különleges ember, mert bármikor hívtuk, eljött hozzánk, és soha nem érkezett üres kézzel. Most is megköszönjük a barátságát!

Sziliné Czeiner Renáta

Fotó: Balogh Tamás

Amíg működtek a helyi civil szervezetek

- A Darumadár és a Kertbarát, velük közösen rendeztünk nyugdíjas vetélkedőket itt a Faluparkban. Főztünk egy jó nagy bográcsnyi gulyást és jól éreztük magunkat. Arra is meghívtuk a környék összes hasonló szervezeteit. Dunaújvárosból és Dunaföldvárról is jöttek vendégeink. és mi is eljártunk hozzájuk.

Fotó: Balogh Tamás

Kirándulások

- Nem is olyan régen még nagy divatban voltak. Biciklitúrákat is szerveztünk. Színházba is jártunk, Dunaföldvárra és a Dunaújvárosba és Budapestre is, ahová kiállításokra, vagy más vidékekre a gyógyfürdőkbe is elutaztunk. Családostól, teli buszokkal vágtunk az utaknak, olyankor szinte kiürítettük a falut.

Rauf Norbert

Fotó: Balogh Tamás

A Faluparkról

Kiss Laci és a felesége álmodtak egyet. „ Van itt egy üres, fás telek, milyen szép szabadidőparkot lehetne ide építeni!” Az önkormányzat megvásárolta, mi pedig kijöttünk a környéket rendbe tenni. Azóta a kis terület a 20 szorosára nőtt… Az önkormányzat segítségével építettünk egy szalonnasütőt, majd ugyancsak ők asztalokat és padokat készítettek a megszépült helyre. Azután meg máig is gyönyörűen építgette tovább és mára ez a csodálatos helyszín lett belőle. Nagy öröm ez a sok rendezvény mindenkinek, ahol a gyermekek és a felnőttek is jól érzik magukat. Nagyjából ennyi a húsz éves tevékenységünk, de mára már kevesen maradtunk. A régi tagok elfáradtunk és lebetegedtünk. Kedves Fiatalok! Vegyétek át a stafétabotot, vigyétek tovább ezt a szervezetet! Befejezésül külön megköszönjük Rauf Norbert polgármester úrnak azt a rengeteg segítséget, amivel támogatott bennünket!