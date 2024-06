Olvastam a Facebook-bejegyzését. Előbb mosolyogtam, aztán elkomorultam, majd szomorú lettem. Dr. Máté Ágnes, az SBO főorvosa elköszönt. Elolvastam. Megértettem. Van az úgy,hogy az ember elfárad, elhasználódik, belekopik a feladatába. A legtöbben fogcsikorgatva folytatjuk, s reménykedünk, hogy ez az érzés majd elmúlik, pedig tudjuk, hogy nem fog. Lesznek jobb és rosszabb napok, de mi pontosan tudjuk, hogy az a tűz, ami továbbvitt, ami nem engedett elfáradni, elszomorodni, elkeseredni már hiányzik. Lehet, hogy a környezetünk ebből nem is vesz észre semmit, de mi tudjuk. És vannak olyanok is, mint dr. Máté Ágnes, aki birkózik egy darabig, majd úgy dönt, hogy el kell mennie. Mert igazából akkor lesz csak jó, ha elengedi azt, ami egykor fontos volt. Persze, így írni ezekről a dolgokról nagyon könnyű, megélni sokkal nehezebb.

A közösségi oldalra feltett búcsú-visszaemlékezése a kezdetektől napjainkig pontosan ezt igazolja. Minden sorából átüt, hogy nagyon fontos volt neki itt minden. Teljes valójával volt jelent a munkája minden pillanatában. Sokáig, nagyon sokáig. Csak most már, ahogy írja porig égett benne.

Egyébként igaza van, majdnem mindenben igaza van. Egyben azonban nem. Hiába kéri, hogy ne szólítsuk főorvos asszonynak. Ez nem fog menni. Mert ez nem a beosztást jelenti számunkra, hanem a tiszteletet. Az emberségének, a szaktudásának, az alázatának, és mindennek, ami ő. Ez a titulus nekünk, volt betegeknek, hozzátartozóknak egészen mást jelent. Nem a beosztást, hanem a tiszteletet. Úgy, hogy köszönünk mindent dr. Máté Ágnes főorvos asszony! Kísérje az útját tovább a szenvedély!

Íme, az elköszönő poszt

„Szóval 2006. október 1. Egy soha nem feledhető időszak első napja.

A dunaújvárosi sürgősségi osztály nyitása. Mivel elseje vasárnapra esett, igazából 2006. október 2. Hónapokkal előtte megkezdett előkészítő és tervező munka gyakorlati beteljesülése. Kikerült a „nyitva” – tábla, pontosabban fizikai formájában lekerült a „Belépni tilos!” – tábla, és elkezdtek jönni a vendégek.

Jönnek azóta is. Számolatlanul.

A tizenhét és fél éves, majdnem tizennyolc éves SBO…

Felnőtté vált. Mondhatni. Tényezővé. Megkerülhetetlenné.

Emlékszem minden csatára: győztesre és vesztesre egyaránt.

Emlékszem sokakra, akiket evilágon tudtunk tartani, akárhogyan is rángatták odaátról életük fonalát. És sokakra, akiket nem – de mellettük maradva mindvégig.

Emlékszem minden kollégánkra, átutazóra és hosszan időzőre egyaránt.

Ha felsorolnám a neveket, letiltana a FB.

És szívemben őrzöm Őket is, akik közülünk már az Örökkévalóságban folytatják útjukat.

De legszívesebben a mindenkori CSAPATunkra emlékszem, az EGYÜTT megélt és EGYÜTT megküzdött mindennapokra. Az EGYSÉG-re, amit csak itt lehetett igazán felfedezni.

Végtelenül bosszantó, hogy nincs akkora karom, egyszerre átölelni mindenkit, aki az SBO-n akár csak rövid ideig is játszani akart. A sokat bírált SBO-n, a jelenkori magyar egészségügy igáslován.

Akkortájt egy sürgősségi osztályvezető kb. 3-4, néha 5 év alatt használódott el. Magam sem jósoltam ennek többet. De mindig sodortak tovább a kihívások, a kollégák kitartása, a HIT abban, hogy érdemes, a szakmai kalandozás, hiszen ez a medicina legizgalmasabb, legteljesebb, legátfogóbb, legszebb ága.

Mostanáig tudtam ezen a hajón szolgálni, kormányosként, kapitányként, lékbetapasztgató foltozómunkásként, és evezőt markoló gályarabként egyidejűleg.

Azonban, ahogy peregtek a napok és az évek, porig égtem benne.

Felőrölt a gyilkos tempó.

Ezért most kénytelen vagyok megállni. Megkeresni a poroltót. Reménykedni, hogy az őrangyalom utolér.

Roskadozva e döntés súlya alatt.

Ne aggódjatok, senki nem marad egyedül.

A sürgősségi szakma örök, az SBO is megy tovább. Sok segítséggel – örök hála érte!

Marad és állja a sarat, a még mindig csak egyre sokasodó igénybevételt.

Csak a kormányrúd kerül más kézbe.

Másképpen folytatom.

Az orvostudomány szikrázó csillagrendszer, kimeríthetetlen kincsek tárháza.

Nekem örök, sose múló szerelmem. Hogyan is csalhatnám meg?

Ez az utam, ebben hiszek, ebben kell folytatnom.

Másképp.

És ezennel tisztelettel megkérek mindenkit, mostantól NE szólítsatok főorvosnőnek.

Eddig is hidegen hagyott, alig tudtam megszokni, most meg már nem is aktuális."