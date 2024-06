– Nagyon fontosnak tartom, hogy részt vegyek a választáson- jelenti ki a délutáni voksolása után dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, aki kulcsi állandó lakosként teljesítette állampolgári jogát. – Úgy vélem, hogy alapvető kötelességük, hogy kivegyük részünket, hogy vállaljuk a véleményünket. Kulcsi lakosként két fő szempontot vettem figyelembe döntésemkor. Az egyik az volt, hogy jó fele haladnak-e a dolgok, a másik pedig az, hogy milyen program, elképzelés felel meg az értékrendemnek. Úgy vélem, hogy Kulcson jó irányban haladnak a dolgok, szabad szemmel is láthatóak azok a fejlesztések, amelyek a település életét és jövőjét meghatározzák. Nagyon fontosnak tartom a Dunaújvárosi Egyetem rektoraként, hogy megfelelő értékrendet képviseljen a most megújuló Európa Parlament. Rendkívül igazságtalannak tartom a korábbi döntésüket, amellyel hazánkban korlátozzák a modell-váltásban résztvevő egyetemek hallgatóinak és oktatóinak jogát, azonban a magyar kormány a Pannónia Programmal lehetőséget teremtett a modell-váltott egyetemek hallgatónak és oktatóinak is a külföldi mobilitásra – mondta el portálunknak dr. András István.

