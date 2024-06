A voksolás után lapunknak elmondta, hogy nem szeretne háborút! Szeretné ha béke lenne, hogy a gyerekeinknek is szebb jövője legyen.

A szavazókört magunk mögött hagyva Baracs jegyzőjéhez, a helyi választási iroda vezetőjéhez dr. Horváth Zsolthoz kopogtattunk be kérdéseinkkel:

- Ami információnak a birtokában vagyunk, aszerint minden rendben van. A szavazókörök rendben megnyitottak reggel, és zavartalanul zajlik a választás. Amióta részt veszek a választásokban rendkívüli esemény nem történt, intézkedni nem kellett.

- Ha regényt kellene írni a választásokból (dr. Horváth Zsolt már több kötetes amatőr író, akit a lapunk is bemutatott), akkor menne?

- Tudnék sztorizni bizony - kaptuk a választ mosolyogva. Hozzátéve: - Leginkább az előkészületekkel kapcsolatban akadnak emlékezetes pillanatok.

Délutáni választási körképünk Kisapostagon, az általános iskola helyiségében kialakított 2. számú szavazókörben fejeződött be. Itt éppen Balatoni-Dobszai Ákos és családja járult az urnák elé. Mint a fiatal kisapostagi családok képviselője a szavazást követően kifejtette, fontos számukra, hogy milyen testület áll majd fel. Szerintük sokat fejlődött a település az elmúlt években, ami a fiatal családosok számára is vonzóvá teszik Kisapostagot. Megújultak az intézmények, megépült az új bölcsőde is. Szeretnék, ha ez folytatódna.