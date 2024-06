Nagyvenyimen az óvoda épületeben a 2. sz. körzetben járult az urnához Szurmainé Vida Györgyi, aki egy másik szavazatszámláló bizottságnak tagja. Ebben a körzetben délelőtt nagy volt a mozgás, és kora délutántól ismét látványosan élénkült a forgalom, így az is lehetséges, részvételi arány tekintetében a délután majd veri a délelőttöt. Mindenesetre sokan érkeznek családostól, mint ahogy a Katona család is, akik közül a legfiatalabb hölgy első szavazóként dobta be az urnába az íveket.