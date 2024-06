Tanár, művész és műsorvezető. Mindhárom embert próbáló pozíció, amelyekben Kurina Laura, az iskola vezetője, nagy rutinnal és a jó háziasszony megingathatatlan derűjével állta meg a helyét. Elmondta:

– A zeneművészeti ágon is lezártuk a tanévet, egy koncerttel, ahol minden növendékünk önálló produkcióval mutatkozott be, „a legkisebbektől a legnagyobbakig”. Minden fellépőnek szeretettel gratulálunk!

Örömükre szolgált

– A helyszín, idén először, az MMK nagyterme volt. Örömünkre szolgált, hogy a fenntartónk képviseletében dr. Iványi Gábor elnök úr is eljött hozzánk és néhány gondolattal megnyitotta az eseményt. A végén pedig, most már hagyományosan, együtt énekeltünk a szülőkkel, a közönséggel.

Fotó: Balogh Tamás

A felkészítő tanáraink: Beke Beáta – gitár, Kolesznyicsenko Inna – zongora, Marics Tamás – gitár szakon, Szigethy Adrienn – szolfézzsal segítette a növendékeinket. A hangtechnikusunk Bányász András. Mindenkinek köszönöm az áldozatos munkáját. Én pedig csellót tanítottam és az alkalmi kamara zenekarunkban is azzal léptem föl a koncertünkön.

Ez nem vizsga, „csak” egy kis bemutatkozó muzsikálás

Kurina Laura ezekkel a szavakkal igyekezett csökkenteni a növendékek vizsga drukkját, még a kezdés előtt.

Fotó: Balogh Tamás

– Ez úgy is volt, de az is igaz, hogy talán a legfontosabb közönségük előtt léptek föl, ezért aztán kiakartak tenni magukért. Az is egy mindig izgalmas döntés, hogy a kezdők a már haladókkal egy műsorban lépjenek-e föl? Mivel most is így történt, mindenki igazolni akarta, hogy ő az egyik komoly tanulója az iskolának. Izgalmas és tanulságos dolog volt. hiszen így valamennyien egy kis plusz rutint szereztek maguknak. Elmondhatjuk, hogy nagyon tehetséges a legfiatalabb gárdánk is.

Fotó: Balogh Tamás

A mesterek viszont vizsgáztak!

Természetesen a növendékeik műsorával. Óriási energiát emésztett föl bennük annak a sok gyermeknek való szurkolásuk. Nyilván ők nem csak az éppen soron következő darabok megszólaltatására, hanem a színpadon való helytállásra is igyekeznek őket felkészíteni. Azt persze jó tudni, hogy ahhoz, hogy a közönség előtt is megállják a helyüket, alkalmanként hosszú időnek kell eltelnie. Nyilván a tapsok igazolták a sok ráfordított, gyakorlással töltött idejüket.