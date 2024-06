Remek családi programnak ígérkezik június 29-én, szombaton a rácalmási kajak-kenu bázison megrendezésre kerülő Alu Boat Team csónakos, hajós, horgász családi nap, olvasható Rácalmás Város Önkormányzatának közösségi oldalán.

Az ingyenes rendezvényen számos érdekes látnivalót találhatnak a vizek szerelmesei és a nézelődő érdeklődők.

Az Alu Boat Team oldalán ez olvasható:

„Reméljük ebben az évben is az időjárás a kegyeibe fogadja a rendezvényt és a tavalyi évhez hasonlóan, kedvező időjárás fogad minket!

Természetesen ebben az évben is bármilyen anyagból készült, bármilyen típusú és gyártójú csónakkal vagy hajóval érkezhetsz, vízen, illetve szárazföldön is, hisz a rendezvény egy nyílt „Csónakos, hajós, horgász családi nap”. A rendezvény területén sólya pálya is található, ahol biztonságosan vízre tudod tenni kedvenc járművedet.

Forrás: Rácalmás SE

Azokat is szívesen látjuk, akik még nem rendelkeznek hajóval, de érdeklődnek iránta.

Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a 2023-as rendezvényről, ezért ebben az évben jelentősen bővült a családi nap programjait színesítő cégek és az általuk felvonultatott márkák sora.

Forrás: Rácalmás Önkormányzat Facebook oldala

Természetesen a tavalyi „Mesterszakács csapat” is jelen lesz és egy hatalmas adag csülkös babgulyást készítenek nekünk, amit ebben az évben is mindenki ingyenesen fogyaszthat. Napközben zsíros kenyér és szendvicsek várják a megéhezett résztvevőket.

Ezen kívül a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége is jelen lesz a találkozón és kedveskednek egy nagy adag halászlével is mindenkinek ! Így a csülkös babgulyás mellett ez is választható lesz!”