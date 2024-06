Minden résztvevőnek nagyon tetszett!

Lassan egy kellemes hagyomány lesz belőle?

Tavaly ilyenkor berobbantál ezzel az ötleteddel a régió boros világába. Mindenki elégedett volt, akár egy az egyben lelehetett volna másolni a tavalyi forgatókönyvet! Kiss Lajos Csaba a projekt megálmodója így foglalta össze a tapasztalatait.

-A tavalyihoz képest azért tettünk hozzá új dolgokat. Nem egyedül terveztem meg a rendezvényünket, hanem a Vecsei Pali barátommal közösen. Kellettek a sikerünkhöz azok a pincés gazdák, akik csatlakoztak hozzánk a Szt Rókus Borlovagrenddel és a Sárga Pincés Gödör Egyesülettel együtt, akik a Fröccsteraszunkat működtették. Ők valamennyien vállalták, hogy fogadják az eseményen megjelenő vendégeket. Nyugodtan mondhatom, hogy jó barátságban vagyunk egymással és ezért gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni.

Hogy mire volt szükségünk?

- Az önkormányzat eszközeire és a szakemberinek a segítségére is. Kellettek a műsorban szereplők, az Appfelshoffer Rabóczky Anikó és a János, akivel ketten egy fantasztikus megnyitóműsort adtak. Kellett egy jó zenekar, mert abban is történt egy változás. Azt gondolom, hogy alapvetően kialakult a rendezvény szerkezete, ami most is képes volt olajozottan működni. Az idén a létszámban is mertünk nagyobbat vállalni, Így aztán a közreműködőkkel együtt a kettőszázötvenet is elérte a mulatók száma.

A menetrend

-A Rókus dombon találkoztunk, bemelegítettünk, a Mély úton leereszkedtünk a csodálatos Duna-partunkra és szépen átsétáltunk a Burgundiába. Ott megvacsoráztunk és egy nagyon jót mulattunk. A részvételi díjban benne volt az a lehetőség, hogy mindenki az ésszerűség mértékéig a nyitva tartó pincékben fogyaszthatott a finom borokból. Szerintem a pincés gazdák is élvezték, hogy megmutathatták magukat, a boraikat és azt is, hogy finom ételeket is tudtak készíteni.

Mindenkinek jó szolgálatot tettünk

- Ez egy jó közösségépítő akció volt, melynek a jó hírét a távolabbi városok környékére is elvitték. Egerből, Budapestről, Szegedről és Pécsről is érkeztek vendégeink. Az a lassan már két évtizedes munka, amit a borkészítésben elvégeztünk a minőség javítása érdekében, mára kezd beérni.