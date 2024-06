Többször írtam már arról, nem egyszerű vásárolni Dunaújvárosban, hiába a sok bolt, ha az árukészlet hiányos. Most azonban kettőből kettő volt a mérlegem. Vagyis kaptam kerti fáklyát, és hozzá szúnyogirtós olajat is. Boldogságom azonban hamar tovaszállt. Az önkiszolgáló pénztárban szerettem volna fizetni, de a lámpaolaj vonalkódját nem fogadta el a gép. Segítséget kértem, az eladó készséges is volt, majd kiderült, nincs a rendszerben az olajom, nem tudom megvenni. Ha nem, hát nem. Még egy kicsit vacilláltam, mi is legyen, amikor az eladó hozzám lépett is azt mondta: szereztem kódot, el tudja adni az olajat. A boldogságom visszaszállt.