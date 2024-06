A rendezvényt Kaiserné Gödöny Erzsébet, a szervezők vezetője, nyitotta meg egy szívhez szóló beszéddel. „Nagyon boldog vagyok, hogy ma ennyien itt vagyunk, egy nagy család, egy igazi baráti társaság. Mindig különleges alkalom ez, amikor újra együtt a nagy csapat, és ma sincs ez másképp” – kezdte köszöntőjét Erzsébet, és ezzel megteremtette az esemény bensőséges hangulatát.

A találkozó idei témája az önállóság és szabadság volt, amely különösen közel állt a jelenlévők szívéhez. Erzsébet beszédében kiemelte, hogy számukra, "akik már régebben fiatalok”, fontos az önállóságuk megtartása. Mint elmondta ez az a hajtóerő, amely segít abban, hogy továbbra is aktívak, boldogok és egészségesek maradjanak. Ezzel nemcsak a résztvevők személyes életére, hanem Kulcs településére is utalt, amely idén ünnepli önállóvá válásának 30. évfordulóját.

Fotó: Laczkó Izabella

Az eseményen dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és Jobb Gyula polgármester is jelen volt, akik szintén köszöntötték a vendégeket. Jobb Gyula polgármester külön köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a közösség gyarapodásához és szépségéhez. Dr. Mészáros Lajos pedig a nyugdíjas közösségek fontosságát hangsúlyozta.

Fotó: Laczkó Izabella

A rendezvény gazdag kulturális programokkal folytatódott, amelyeken a jelenlévő nyugdíjas szervezetek mutatták be tehetségüket. A Vidám Emberek kórusa, Csuhai Gyuláné és Soósné Gödöny Terézia, Lendvainé Erzsike, Sümegi Lajos szavalatai, valamint a Baracs Barátság Nyugdíjas Klub és a Dunaújvárosi Pentele Nyugdíjas Klub előadásai mind-mind színesítették a napot. Nem maradhatott el a tánc sem, amit többek között a Tamásiból érkezett Senior örömtánc csoport és a Nagyvenyim Aranydaru Nyugdíjas Klub előadásai biztosítottak, ugyanakkor cigány és latin tánc kultúrákból is hiteles ízelítőket is kaphattak a nézők. Szintén színvonal műsort adtak a Besnyői Népdalkör, Vesztegrám Miklós tárogatós, csak úgy mint a pusztaszabolcsi Harmónia Dalkör, az oroszlányi nyugdíjas csapat, a dunaújvárosi Búzavirág Dalkör és az Ercsi Nosztalgia Táncklub.