Az osztályrabocsátási kötelezettség célja, hogy a törvényben meghatározott esetekben az örökösök egyenlő részesedését biztosítsa a hagyatéki vagyonból. Ennek keretében az örökhagyó által életében ingyenesen adott adományokat is számításba kell venni a hagyaték elosztásakor. Tulajdonképpen ez az osztályrabocsátás. Lényeges, hogy az osztályrabocsátási kötelezettség csak az örökhagyó leszármazóit, úgy mint például gyermek, unokát terheli. Őket is csak akkor, ha több leszármazó közösen örököl. Nincs osztályrabocsátási kötelezettség, ha az örökösök között csak egy leszármazó van. Nem terheli e kötelezettség az örökhagyó túlélő házastársát sem. Igaz ez annak ellenére is, hogy a túlélő házastárs törvényes öröklés esetén a közösen lakott ingatlanon kívüli vagyonból egy gyerekrészt örököl.

Az osztályrabocsátás a leszármazókat csak egymással szemben terheli. Ennek az az oka, hogy a leszármazók egymás közötti öröklésének kiegyenlítse a célja. Így a leszármazókat nem terheli osztályrabocsátási kötelezettség a túlélő házastárssal szemben sem. Osztályrabocsátási kötelezettség az örökhagyótól még életében kapott ingyenes adományokra vonatkozik. Tehát több leszármazó közös öröklése esetén mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette. Az ingyenes adomány lehet például ingatlan, ingóság, pénz. A tényleges ajándékozás körén túl ingyenes adomány például az örökhagyóval szemben fennálló tartozás ingyenes elengedése is.

Az ingyenes adományt akkor kell osztályrabocsátani, ha a hagyaték értékéhez való hozzászámítást az örökhagyó kikötötte. Illetve akkor is, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. A hozzászámítást például kikötheti az örökhagyó abban a szerződésben, amelyben az adományt juttatja. Kikötheti továbbá a végrendeletében, vagy akár szóban is. Az osztályrabocsátási kötelezettség a közösen öröklő leszármazókat akkor is terheli, ha az örökhagyó végintézkedése alapján öröklik a törvényes örökrészüknek megfelelő hányadot. Az osztályra bocsátandó ingyenes adományt a juttatáskori értékén kell számításba venni.