Gratulálni jöttem a figyelemreméltó győzelméhez

- Nagyon köszönöm a gratulációt, ahogy mindenki másnak is! Az előszállásiaknak pedig ezt a bizalmat köszönöm, amivel ezt az eredményt velük együtt elértem. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy engem választottak, boldog vagyok a sikerem miatt.

- Ez egy ilyen szakma, a vendégek hamar megmondják a kritikájukat, de azt is meg kell hallgassam, hogy aztán tanuljak belőle és legközelebb már tőlük is az elismerő szavakat kaphassam meg! Ahogy mások is, október 1-én fogok hivatalba lépni. Addig a seregélyesi Eötvös József kollégiumban nevelőtanárként dolgozok. A hátralévő szabadidőmet a felkészülésre fordítom. Úgy gondolom, hogy mindennek a kommunikáció az alapja. Mindenképpen szeretnék találkozni a most megválasztott képviselő testületünkkel, a hivatal dolgozóival is. Ugyanúgy a szomszéd települések vezetőivel is, hogy alaposabban megismerkedhessek velük. Mindenkivel meg kell beszéljük a dolgainkat, együtt kell működjünk egymással, mert az viheti előre a munkát. Együttműködve tudjuk sikeresen végigcsinálni a következő öt évet. Ezt a jövőben is így akarom csinálni. A jövőnk érdekében mindenkire szükség van. Az Ifjúsági Egyesület vezetője is vagyok, és ők mellettem álltak a korábbi közös tevékenységeinkben, és most is egy jól működő, baráti társaság a miénk. Nyilván az egyesületi munkát is tovább fogjuk folytatni. Nagyon fontosak a számomra, de a közösség előtt álló feladatokhoz a többi korosztályt is szeretném megnyerni. Ez nem új dolog, hiszen eddig is gyakran dolgoztunk velük együtt. Számítok az ő segítségükre, a munkájukra és a tapasztalatukra, amit remélem megfognak velem osztani.

Nagyon imponáló és jól hangzó terveket szőtt. Közülük melyek élveznek elsőséget, mikorra várja a beteljesülésüket?

- Ahogy említettem a legfontosabb, hogy először újból megteremtsük az összefogást a civilszervezeteink között, amik eddig is jól tudtak együttműködni. A rendezvényeinket folytatni akarjuk, azokat a szüreti bállal fogjuk megkezdeni, amit követnek az adventi rendezvények és a Mikulásfutás is, amiket szintén megfogunk szervezni. Ahogy adódik egy pályázati lehetőség természetesen azonnal élni fogunk vele. A munkám természetesen főleg egy irodához fog kötni, de nem kell attól félni, hogy engem majd csak ott lehet megtalálni, hiszen, ahogy módomban áll, találkozni akarok a falum lakóival is. Fontossági sorrendről még korai beszélni hiszen előbb belülről kell alaposan megismernem a falu életét, és fel kell tárni a hiányosságokat. Sok munka vár rám, de én szívesen állok elébe, nem félek tőle. Az előszállásiak nagyon jóemberek és, keményen, vagányul mennek végig az útjukon. Én is azt fogom tenni!