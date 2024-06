Az észszerűség és a költséghatékonyság jegyében döntött arról az Országgyűlés, hogy idén egyszerre bonyolítják le hazánkban az európai parlamenti választást és a települési önkormányzati választásokat.

Alapesetben az éppen regnáló önkormányzati testületi tagok megbízatása a következő testület megválasztásáig szól. A legutóbbi, 2019-es önkormányzati választást október 13-án tartották, most viszont június 9-én lesz. Emiatt úgy módosították az alaptörvényt még 2022 júliusában, hogy a hivatalban lévő képviselő-testületek és polgármesterek megbízatása 2024. október 1-jéig tart.

Magyarul, a most vasárnapi választásokat követően majd csak négy hónap múlva alakulhat meg Dunaújvárosban is az új testület, addig pedig minden döntéshozói jog a jelenlegi testületnél marad.

Erre a köztes időszakra készül az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is, mert ahogy a közleményében is írta, az önkormányzati vagyon védelme érdekében ellenőrzéseket fog tartani, különösen a tartozásállomány, a követelésállomány, a hitelállomány jelzett időszakon belüli változására. Fókuszba kerülnek továbbá a több éves kihatással járó kötelezettségvállalások, a folyamatban lévő beruházások, felújítások, a kifizetett előlegek és szakértői díjak. Szükség esetén a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál is azonnali ellenőrzéseket tart.