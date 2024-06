A rendezvény nyilván a „petrolhead”-ek Mekkája, azon belül is az olaszos életérzést preferálóké, akik erre a márkára esküdtek föl. Mindemellett állíthatom, hogy az is talált bámészkodni valót bőven, akit nem érintett meg ez a világ, ugyanis a szervezők évről évre komoly munkát fektetnek abba, hogy mindig valami újat, valami érdekeset nyújtsanak a találkozóra látogatóknak. Ennek csak egy része maga a találkozó, ahová az Alfa Amore jegyében hozzák el dédelgetett járműveiket a büszke tulajok, a másik látványosságot a kitelepült tuning cégek és az alkatrész-, illetve kiegészítőkereskedők adják, és akkor még az igazán dús színpadi programokról nem is beszéltünk. Pedig van mit beszélni róla.

Fotó: LI



Idén az olyan standardok mellett, mint a felnikitartó verseny, még Alfás bringatúrát is szerveztek a Rácalmási-szigetekre gondosan kijelölve az útvonalat. A színpadi programok egy része még csak nem is magán a színpadon történt, hiszen előtte építettek egy rámpát egy emelvénnyel, amire az éppen bemutatandó különleges Alfa felhajtott és meg lehetett csodálni minden porcikáját a „kifutóra” állított modellnek. Ilyen volt például a különleges Alfa 33-as, az Alfa Romeo F11 és Alfa Romeo Berlina 2000 bemutatója, vagy a 70 éves Giulietta Sprint, amelynek gazdája Amerikából szerezte be azt sok-sok évvel ezelőtt, ahogyan azt ő maga elmesélte a színpadon. Az ő történetét is érdekes volt hallgatni, de azlán még ennél is érdekesebb volt az 50 éves az Alfetta GT tulajdonosának a szavait hallgatni, ő ugyanis nem kevesebb, mint 60 darabot birtokol az Alfa emblémás gépekből. Lehet-e ennél megszállottabb valaki? De nem csak a régebbi autók járták meg a színpadot, a találkozó egyik fénypontja az volt, amikor az Alfa Romeo Giulia GTAm gördült méltóságteljesen az emelvényre. Nem véletlenül kerültek elő pillanatok alatt az emberek az árnyékból kisebb tömeget alkotva a körbekerített terület körül, ugyanis ezt a sportautót versenypályára tervezték, ám közúton is használható. Az 500-as számnak nagy jelentősége van nála, ugyanis több, mint ötszáz lóerős, és mindössze 500 példány készült belőle a világon. Egy ilyen autónak a hangját hallani is élményszámba megy. Persze voltak gyerekprogramok is, hiszen egyfajta családi rendezvényről beszélünk, de Alfás tetkók versenye ia zajlott, fellépett az AlfaCity Band és táncosokkal is megtelt a színpad. Minden estére készültek szórakoztató programokkal is, hiszen ezek is erősítik az Alfás összetartozást.