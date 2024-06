A hetet egy nagyon ötletes és kreatív programmal indították, amelynek során plüssmackókat alkottak a gyerekek: maguk tömhették ki az állati textilformákat, és miután ezzel jelképesen megtöltötték lélekkel, születési anyakönyvi kivonatot is készítettek a maciknak. Voltak ismerkedős játékok, hogy a csoporttagokat közelebb hozzák egymáshoz, szerveztek akadálypályás vetélkedőt, ellátogatott hozzájuk a Dunaújvárosi Kulturális és Hagyományőrző Íjász Sportegyesület, így íjászkodhattak is. Kedden moziba mentek, a Garfield című animációs mesét nézték meg, majd elsétáltak az egyetem előtti térre, játszottak a szökőkútnál, volt néptáncos foglalkozás és fagyizás, valamint a Dunaújváros Futsal csapatától Zemankó Zoltán és Tóth Árpád is érkezett hozzájuk, hogy a tornateremben sorversennyel és mini bajnoksággal szolgáljanak a gyerekeknek. Szerdán a röplabdázás kapta a főszerepet, gyümölcssalátát is csináltak a diákok, valamint a kicsik hangtálas-hangfürdős programon is részt vettek. Csütörtökön a nagyok a Parlamentben tesznek látogatást, vonattal fognak utazni, és minél több nevezetességet igyekeznek majd megtekinteni, ami csak belefér az idejükbe. A többi táborozó az erdei tornapályára megy, ahol hat állomásos játékos feladatokkal készülnek számukra. A nagy finálé pénteken lesz, ekkor egy igazi bulizós örömnapot tartanak, amelyre tizenkét egzotikus állatot hoz el a gyerekeknek Demeter Attila, terveznek karaoke partit, valamint az elmaradhatatlan habpartit, és még fagyizást is beiktatnak.