A meteorológiai előrejelzések szerint a magyar szakemberek a következő két-három napban további számottevő mennyiségű csapadékot várnak. A német, osztrák és szlovák előrejelzésekben ugyanis még mindig jelentős bizonytalanság látszik a tetőzést illetően, hiszen a vízgyűjtő területeken még mindig esik az eső.

Fotó: Laczkó Izabella

Dunaújvárosban az Országos Vízjelző Szolgálat szerint várhatóan vasárnap tetőzik a Duna, 550 centiméter körül, ami két méterrel elmarad az eddig mért legnagyobb vízszinttől. Nálunk a németországi katasztrófa helyzettel nem kell számolni, de az áradó folyam mindenkit óvatosságra int, hiszen amit magához ragad, azt magával is viszi.

Fotó: Laczkó Izabella

Így lesz ez az egykori komp kikötőnél lévő illegális sírkerttel is, ahol jelen állás szerint mintegy két tucat emlékhely kerülhet ismét víz alá. A helyzet szabályozatlansága természetesen megoldásra vár, hiszen az emlékhelyek kialakításának is megvannak a szabályai. A témával kapcsolatban – ahogy korábban is írtuk – többször megkerestük a terület fenntartóját, kezelőjét, a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóságot. Közleményükben akkor kifejtették, hogy „a dunaújvárosi Duna-parton kialakult helyzetet a temetést végző szervezetek (ezzel azért vitatkoznánk, hiszen erre külön szabály van, amit ők betartanak – a szerk.) és a hozzátartozók okozták: a temetés során nem tartották be azokat az előírásokat, amelyek a temetkezési kellékek kint hagyásának tilalmát rögzítik”. Mint írják: „Igazgatóságunk, mint a nagyvízi meder vagyonkezelője szerint a kihelyezett emlékhelyek lefolyást gátló akadályt nem képeznek, így emiatt továbbá anyagi és kegyeleti okokból a kialakult állapotokon nem tud és nem kíván érdemi beavatkozást végezni.”