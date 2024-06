A zenei program a kisszínpadon kezdődött az ORIGAMiES együttes koncertjével, a közönség a zenei élmény mellett egy dalpremiert is kapott, először játszották koncerten a Hajnali fáradtság című dalukat. A hip-hop és funky dallamokat is felvonultató nyolc tagú csapat produkciója után ha elindultunk az ismerős taktusok és Horváth Boldi semmivel össze nem téveszthető énekhangja irányába, biztosak lehettünk abban, hogy a nagyszínpadon nem lép fel más, mint a Kelemen Kabátban. A mindenki által jól ismert slágereik, úgy mint a Maradjatok gyerekek, Nyári dallam, vagy Az elmúlt húsz év mellett a legújabb klipes daluk, a 10/10 is helyet kapott a repertoárban. A közönség számára mindig vidám pillanatokat okozó csapat a Wellhellonak adta át a helyét a színpadon.

Fotó: Laczkó Izabella

Fluort és Diazt nem kell bemutatni senkinek, formáció tavaly ünnepelte egy fergeteges koncerttel fennállásának tizedik évfordulóját a Budapest Sportarénában. Fluor Tomi elárulta, hogy igazából folyamatosan megemlékeznek erre az évfordulóra, egész évben ünneplenek. Az Ambrózia Fesztiválos koncert is egy ilyen ünnepi alkalom volt, aminek meg is adták a módját, pillanatok alatt a Rakparton találhattuk magunkat, az ismerős refrént közösen énekelte mindenki, a következő állomás egy igazi fesziválhimnusz volt, az Emlékszem Sopronban, majd látogatást tettünk a Disco Clubban is, sőt még egy Halott Pénz szám is beköszönt, amikor a Hello lányok következett.

Egyetlen Wellhello koncertről sem hiányozhat az Apuveddmeg és biztosak lehettünk abban, hogy ez a dal következik, amikor Fluor és Diaz elővette a money gunokat, azaz pénzszóró pisztolyokat és hanyag eleganciával működésbe hozták az eszközöket és Wellhello bankók hullottak az égből. Látványelemekből sohasem elég, a Pezsgőeső című dalnál, pukkant a pezsgősüveg és az első sorokat garantáltan beterítette, no de ki bánta? A hangulat a tetőfokára hágott, amikor kaptunk egy kis korai Fluort, a Mizu című mit sem veszített népszerűségéből, a közönség valósággal megőrült és együtt tombolva kiabálta, hogy:

álljunk össze, mint két kicsi legó

A közönség soraiban nem lehetett nem észrevenni egy különös és egyben feltűnő egyenruhás csapatot, akik a Gru című animációs filmből Minyonnak öltöztek. Természetesen megkérdeztük és megtudtuk, hogy egy legénybúcsúzó csapat tagjai érkeztek a fesztiválra. A vidám társaság nem csak a közönségnek tűnt fel, így történt az, hogy Fluor invitálta őket a színpadra, majd a szokásos közös együttesfotón is Minyonokkal pózoltak Diazék.