Erős volt program pénteken is a nagyszínpadon, a 4S Street kezdett és nem lehet elmenni amellett, hogy az együttes pár nappal ezelőtt vehette át a Petőfi Zenei Díjat az év rádiós koncertjéért járó elismerést a Petőfi Rádióban adott koncertjükért. Nem semmi teljesítmény, jár a gratuláció érte! A friss díjazottak felvonultatták a legismertebb slágereiket, természetesen a Mesélek a bornak is közöttük volt, ami mára már egybeforrt az együttessel.

A remek hangulatot meglovagolva robogtunk is tovább, következett a Follow the Flow és a nevükhöz híven becsatlakozhattunk egy nagyszerű zenei élménybe és vitt bennünket magával a pozitív sodrás. Nem távozhattuk a csapat legnépszerűbb dalai nélkül, így nem hiányozhatott a repertoárból például a Maradok távol, a Szélcsend vagy a Nem tudja senki. Megalapozta a hangulatot és ha körbenéztünk láthattuk, hogy szépen gyarapszik a közönség is, kellemes esti fényekbe burkolózott a nagyszínpad és elérkeztünk a Vad Fruttik fellépéséhez.

Fotó: Laczkó Izabella

A monumentális és káprázatos látványvilággal rendelkező nagyszínpad kijelzőjén az antik görög világot idéző animáció elindult és maga Zeusz konferálta fel Likó Marciékat, akik a húrok közé csaptak és ahogy elkezdődött a Másodpercek és decibelek című dal, előrevetítette, hogy az előttünk álló bő másfél óra nem csak a hangszálainkat, hanem a lelkünket is meg fogja dolgozni.

Fotó: Laczkó Izabella

A csapat jelentős átalakuláson ment keresztül, e sorok írójának ez volt az első koncertje az új felállással. Egymást váltották a régi és az új dalok, közben ízelítőt kaptunk az új hangzásból is, hiszen a tagcserék hozadéka az is, hogy változott, megújult az együttes. Ezen az koncerten is széles volt a paletta, egymást váltották a magunkba fordulós, depresszív dalok és a bulizós, alter nóták és ezeket pedig zseniálisan hozta összhangba az elektronikus hangzásvilág, ami az új vonalat tárja elénk.

Jól megfért egymás mellett a régebbi időket idéző Kemikáliák, Nem hiszek vagy éppen a Nekem senkim sincsen és a már újabb időszakot képviselő Elválaszt, vagy a legújabb klipes daluk a Nincs vissza. Zárásként még valósággal felrobbantották a színpadot a Lehetek én is című hamisítatlan Vad Fruttik slágerrel és egy emberként üvöltötte a közönség a refrént. Nehéz volt szavakat találni ez után a koncertélmény után, nagyban segítette a feldolgozást a nap utolsó fellépője, Newik, aki egymás után olyan mesterien pörgette az elmúlt évek legnagyobb party zenéit, hogy szinte az istenek között érezhette magát a még a késő esti órákig is kitartó közönség.