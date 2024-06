Elsőként DESH lépett színpadra, aki ezúttal Azahriah nélkül érkezett és a showra nem lehetett panasz, kellőképpen feltüzelte a közönséget. Már este nyolc óránál tartottuk, amikor Valkusz Milán és Marics Péter, azaz a VALMAR produkciója következett, ha elvétettük volna a nagyszínpad felé vezető irányt, csak a lányok sikítozása irányába kellett menni. Természetesen a legnagyobb slágerek nélkül nem távozhattak és még most is az ember fülébe cseng, ahogy mindenki egyszerre kérdezi, hogy „Ki ez a lá-áány?”. A koncert után egy rajongó különleges ajándékot kapott, amit minden bizonnyal nagy becsben fog tartani, ugyanis Valkusz Milán ledobta a textilt és pólóját odaadta egy boldog illetőnek.

Hajszálpontosan 22 órakor Dzsúdló és csapata vette át a stafétát a nagyszínpadon és mielőtt azt gondolná bárki, hogy csúnyán elírtam Jude Law angol színész nevét, ki kell hogy javítsam, létezik egy magyar Dzsúdló is, akit Juhász Mártonnak hívnak. A tömeg addigra szépen gyarapodott és a Gyújtós című dallal begyújtották a rakétákat és kezdetét vette a másfél órás szórakozás, zenei élmény.

Egymást követték a slágerek, amelyeknél valósággal megőrült a közönség, a konfettiágyúk sem pihentek, például a Tavaly télen című számnál is valóságos konfetti eső hullott a nagyérdeműre ezzel is fokozva a hangulatot, amire egyáltalán nem lehetett panasz. Sőt még lehetett ezt is növelni, ugyanis elérkezett a Spanom című szám és minden rajongó tudja ilyenkor mi fog történni. Táblák emelkedtek a magasba „Énekeld velünk a Spanomat” felirattal és Dzsúdló választott, tegnap este egy szerencsés lány elénekelhette a dal kezdő sorait, majd az énekes egy nagy öleléssel köszönte meg a közreműködést. A koncert végén természetesen nem maradhatott el a Várnék című dal sem, addigra már igazán tetőfokára hágott a hangulat.

Koncert után következett a nap záróakkordja, azaz érkezett Yamina, aki nem okozott csalódást azoknak, akik kitartottak és megvárták a népszerű DJ produkcióját. Fergeteges buli kerekedett, remek lezárása volt a fesztivál második napjának.