Ahogy látható, eddig építkeztünk, azt hátteret építettük ki, amit majd a vendégeinkkel együtt szeretnénk hasznosítani. Most a teljes energiánkkal a közösség építésén dolgozunk, ami legalább akkora, vagy még nehezebb feladat, mint az eddigi fizikai tevékenység. Látjuk az eredményét és hisszük, hogy jó úton járunk.

Sárosdi Tamás az egyesület tagja, aki a vendégfogadás minden részletére figyelt.

-Első pillantásra úgy tűnhet, hogy nagy fölfordulást csináltak nekünk a bringások, de szerinte

m minden rendben van, jókedvű a társaság és nagyon örülünk nekik. Limonádéval, fröccsel, gyümölcsökkel vártuk őket. Szívesen kínáljuk, amit szerintem látnak-éreznek rajtuk és örömmel fogadják.

Szerintem mi jólelkű emberek vagyunk és szeretjük az embereket. Nem nehéz azzá válni ebben a szép környezetben, pláne a Csónakházunk környékén. Valljuk, hogy a mi Duna partunk van olyan, mint a Sziget-köz, ha nem jobb!

Honnét került ide ez a gyönyörű gyümölcs?

... ezt majd a Kovácsné Andi elmondja:

- Azért hoztam, mert nagyon szerettük volna a bringásokat finomságokkal megkínálni, és az én cseresznyém egészen biztosan az. Bejött a számításom, mert előbb nagyot néztek és utána már egyre bátrabban csipegették. Én sportos lánynak tartom magamat. A cseresznyefára való mászáson kívül nekem is kedvencem a bringázás. Most viszont dönteni kellett, hogy leszedem és elhozom ezt a finom Carmen cseresznyét, vagy én is, ahogy a korábbi években, tekerek egyet. Remélem jól választottam!

„Világutazók?!”

Váraljai László akinek a kísérője Amadea volt, előbb egy kicsit nehezményezte, de igaza volt, hogy nem ismertem rá, (bár egy lépcsőházban is laktunk), aztán újból barátságot kötöttünk.

-Dunaújvárosban éltem, de jelenleg Pakson lakunk. (kezdte a történetét László) Már otthon is részt vettünk az otthoni bringatúrákon, és amikor meghallottuk, hogy a földváriak is szerveztek, legurultunk a kocsival és egy ideje mi is beszálltunk a kalandba. Volt már úgy is, hogy a Dunaújváros – Paks szakaszt is teljesítettük. Most is az a nehéz, hogy figyelembe vegyük: ez nem verseny. Az ember azért jól meghajtaná magát…