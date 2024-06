Az este során a vendégek visszarepülhettek gyermekkorukba, élvezhették a magyar népmesék varázsát, valamint a Disney dalok és mai rajzfilmslágerek zenéjére készült tánckoreográfiákat. A diákok lenyűgöző műsora felejthetetlen élményeket nyújtottak, megidézve a mesék csodálatos világát.

Kovács István görögkatolikus parókus nyitóbeszédében meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta a közösség büszkeségét a gyermekek irányában, akik kemény munka és gyakorlás után mutatták meg tudásukat a közönség soraiban helyet foglaló szülőknek, rokonoknak és barátoknak. Külön kiemelte a nyolcadikos osztályok utolsó fellépését az általános iskolai évek alatt, amelyre szintén büszkén tekintett.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szóládi Zoltán igazgató is nagy tisztelettel üdvözölte a jelenlévőket, és meghívta őket egy különleges utazásra a filmek világába, hangsúlyozva a gárdonyis hagyományok folytatását. Beszámolt az intézmény diákjainak nemzetközi táncversenyen elért sikereiről, amelyek között számos helyezés mellett, két ezüst- és egy bronzérmet is szereztek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A műsor során a közönség két órára mesés utazáson vehetett részt a gyermekkori történetek és a mai Disney világ zenéire épített táncprodukciókon keresztül. A program végén a nyolcadikosok búcsútánca zárta az estet, ahol különlegességekkel is készültek, mint például az osztályfőnökök fellépése, akik megmutatták, hogy jobban tudnak-e táncolni, mint diákjaik.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A tánc, mint művészeti forma, nemcsak az egyéni kifejezés módja, hanem csoportos tevékenység is, amely fejleszti a gyerekek csapatmunkára való képességét. Csodálatos volt meggyőződni személyesen is arról, hogy a koreográfiák tanulása és előadása során a gyerekek milyen ügyesen sajátították el az együttműködést, a kompromisszumkészséget és a felelősség vállalását. Mindez a mozdulatok összehangolt előadásában, egy-egy bonyolultabb emelésnél egyértelműen megfigyelhető volt, és ez biztosan az iskolai életben és a későbbi életükben is hasznos lesz a táncosok számára. Az sem utolsó szempont, hogy a tánc emellett az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez is hozzájárul, mivel a gyerekek ezen keresztül kifejezhetik érzéseiket és gondolataikat pozitív módon.