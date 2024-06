A szavazatok feldolgozottsága és a szavazatok száma alapján megállapítható, hogy Pintér Tamás, a Rajta Újváros jelöltje marad Dunaújváros polgármestere a következő ciklusban. Ellenfele, Magyar András, a Fidesz-KDNP és a JUVE jelöltje telefonon gratulált neki és jó munkát kívánt a folytatásra.

Pintér: hála és szolgálat

A Rajta Újváros! Egyesület jelöltjei Dunaújvárosban a polgármesteri szavazást és valamennyi egyéni jelölti körzetet megnyerték. Ezt követően Pintér Tamás a közösségi médiában tette közzé nyilatkozatát:

„Ezzel újra teljes felhatalmazást nyertünk városunk vezetésére. Két szó jut eszembe: hála és szolgálat. Hálás vagyok minden nekünk bizalmat szavazónak és ígérem, hogy azokat is szolgálni fogjuk, akik nem minket támogattak! Az elmúlt öt évben is azon dolgoztunk a Rajta Újváros! Egyesület frakciójával, hogy minél élhetőbb és szerethetőbb várost teremtsünk. Ez a jövőben is így lesz.”