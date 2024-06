A rácalmási vasútállomás jócskán eltér a szokványostól. Környezete a kisváros híréhez méltón a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tagjainak jóvoltából rendezett, mi több, egyenesen meseszerű. A városvédők alkotó kedvével egy különleges vasúttörténeti emlékparkot is kialakítottak itt, ahol egy étkezőkocsi szemlélteti, milyen is volt a XX. század vasúti gasztrokultúrája. Emellett a Púpos becenévre hallgató, M40.103 típusú, Ganz-MÁVAG gyártmányú dízelmozdony is látható, amely a vasút iránt érdeklődők kíváncsiságát elégítheti ki. A vasúti járművek kívül-belül megújulva, korhű festéssel és pályaszámmal ellátva várják az érdeklődőket. A bejárható vonat minden négyzetcentiméterén Gyöngyösi László magángyűjteményéből származó muzeális relikviák láthatók.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

„Pálinkásné Kati néni javaslatára látogattunk ki a parkba, amit előzetesen felmértünk, hogy mennyire alkalmas a kicsik számára. Megállapítottuk, hogy a helyszín tökéletes, így elhatároztuk, hogy ezen a napon ott fogjuk eltölteni a délelőttöt” – mondta Sörösné Dudás Andrea. A gyerekeket a szülők kísérték a parkba, ahol az óvónők reggel átvették őket, hogy megkezdjék a nap programjait.

A kedd reggel borongósan indult, az időjárás végül kedvezett a kirándulóknak. A gyerekek egyik legnagyobb élménye a vonatozás volt, amely során Dunaújvárosig utaztak és vissza. „A vasúttal vidéki gyerekek ritkán találkoznak, ezért óriási élményt jelentett nekik ez az utazás” – tette hozzá az óvónő.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az étkezőkocsiban reggeliztek, majd felfedezték a park adta játéklehetőséget a gyerekek. A napot tovább színesítette, hogy Gyöngyösi László és felesége, Marika, aki nyugdíjas pedagógus, érdekes magyarázatokkal és történetekkel elégítették ki a gyerekek kíváncsiságát.

A program zökkenőmentes lebonyolításában nagy szerepe volt az óvoda dolgozóinak, Baliné Müller Mónikának, Szendrei Dórának és Pálinkás Tiborné Kati néninek. Pusztai Ildikó, a városvédők képviseletében szintén segítette a szervezési munkálatokat, biztosítva ezzel a program sikerét.

A Nyuszi Csoport vegyes korosztályú csoportként sokféle programban vesz részt. Az ilyen kirándulások különösen fontosak, hiszen segítenek a gyerekhelyi vasútáeknek megismerni a környező világ érdekességeit és értékeit. A napot egy közös fotóval zárták a vonatnál, hogy emlékezetes maradjon ez a különleges alkalom. A gyerekek és az óvónők számára egyaránt felejthetetlen élményeket nyújtott ez a kirándulás, amely remélhetőleg a jövőben is megismétlődhet. A résztvevők arra biztatják a kollégáikat is, hogy használják ki a mesés vasútállomás és park lehetőségeit.