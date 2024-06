- A folytatás?

- Azért mentem el nyugdíjba, hogy a külföldön élő unokámmal több időt tölthessek. Mellette Colly fölött is eljárt az idő,már tizenegy éves és 2025 decemberig van engedélyünk a közös munkára. Most van egy egy éves kutyusom, akit most képezünk ki. Azt nem tudom, hogy lesz-e belőle terápiás kutyus, de megpróbáljuk. Lesz feladatom bőven a következő években is.

Bor Györgyné

Fotó: Balogh Tamás

A Vera dadus

Bor Györgyné ezzel a megszólítással lett fogalom az óvodában.

- Hogy mit csinál a dada? Mindenben segít a gyermekeknek, amit még nem tudnak készségszinten elvégezni. Nem vagyok velük szigorú, inkább engedékeny és imádom őket. A kiscsoportban még öltöztetünk, aztán a középsőtől kezdve megpróbáljuk önállósítani őket, mert a tanító néni biztos, hogy nem fogja azt csinálni.

- Kitől tanultad a szakmát?

- Az már régen volt, a Pesti Kati- és Serákné Margit néni voltak a dadusok, amikor a pályára léptem. Huszonhatodik éve vagyok itt és még soha nem jutott az eszembe, hogy fölállok és máshová megyek dolgozni.

Ide hozzánk nem járnak rosszgyermekek, legfeljebb csintalanok, az pedig teljesen normális dolog. A nagyon jó gyermekek azért már egy kicsit gyanúsak. Úgy érzem, hogy szeretnek bennünket a gyermekek, és ezért szót is fogadnak. Van úgy, hogy valamiért komolyabban is rájuk kell szólni, de amikor helyre kerülnek a dolgok, tovább él a barátságunk. Amikor nagyon csendben vannak, kiválnak a többi közül, akkor annak már lehet, hogy valami komoly problémájuk van, aminek egyből utána kell nézni.

Búcsú ajándékozás

A mi óvodánk a legszebb

-Nagyon szeretem ezt a helyet. Bent is egy csoda, de ez az udvar, egy igazi játszópark, amit imádnak a gyermekek is. Büszke vagyok rá, ahogy a kollektívánkra is. Mindannyian azért dolgoztunk, hogy minden időben, rendben elkészüljön és jól érezzék nálunk magukat a vendégeink. Úgy érzem, hogy sikerült a célunkat elérni.