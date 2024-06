Azt írták, a szakképzési törvény tavaszi módosítását követően a Magyar Közlönyben jelent meg hétfőn az a kormányrendelet, amely a szakképzés vizsgarendszerét erősíti meg.

Tudatták: az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően rugalmasabbá, átjárhatóbbá és versenyképesebbé vált a szakképzés rendszere. A kormány elkötelezett a magyar gazdaság igényeit kiszolgáló, és így a fiatalok sikerét garantáló hatékony és minőségi szakképzés megteremtése mellett - hangsúlyozták.

Kitértek arra: a szakképzésben és a felnőttképzésben a vizsgáztatási feladatokat a szakképzési akkreditált vizsgaközpontok látják el. A vizsgáztatás függetlensége - mely kiterjed a vizsga megszervezésére és lebonyolítására is -, valamint szakszerűsége a minőségi szakképzés alapvető feltétele. A most megjelent jogszabály-módosítás alapján az eddigi akkreditálási eljárást hatósági eljárást váltja fel.

A megújult, gyakorlati fókuszú szakképzés az idén országos szinten is elindult 21. századi intézmény-korszerűsítésekkel, valamint digitális tananyagfejlesztéssel versenyképes tudást, biztonságot, és karrierlehetőséget biztosít a szakképzésben tanuló fiataloknak - emelte ki közleményében a KIM.