Utóbbi két alakulat a véghajrá mérkőzésein döntött az érmek típusáról. A Nagykarácsony éppen csak egy ponttal maradt le az ezüstről úgy, hogy az utolsó fordulóban azért gáláztak egyet Mergl István fiai, mert 10–1-re verték a Káloz csapatát. Ezzel biztosították be harmadik helyüket. Ötödikként zárt a Beloiannisz, akik nagyon megerősödtek ebben az idényben, a tizedik helyről küzdötték fel magukat az előző évi bajnoksághoz képest. Az erős középmezőnyben szépen teljesített a Nagyvenyim is, komoly hajrában voltak az ötödik helyért, de most ez nem sikerült. A következő idényben is komolyan kell számolni Vaskó József együttesével, mivel nagy meglepetéseket tudnak okozni. Az utolsó körben kijött a lépés az Előszállásnak, így ők is győzelemmel búcsúzhattak hazai közönségüktől.

Adony – Aba Sárvíz 5–1 (4–1)

Adony: Rácz – Budai (Hegedűs 81.), Hamar (Erdei 69.), Virág, (Fábián 46.) Balogh, Tóth, Hollentoner, Bagóczki (Kőkuti 46.), Bognár, Kaló (Györki 81.).

A kezdő sípszó után a 12. percben a vendégek szereztek vezetést, de ez csak tiszavirág életű előnyt jelentett. Rá tíz percre egyenlített a bajnok Bognár révén, majd még a félidőben további három találatot is bevertek az adonyiak: Bognár további két gólja mellett Holentoner volt még eredményes. A pihenőt követően sokáig csak helyzetek adódtak, abból is több volt a hazai ziccer. A 87. percben született aztán ezekből Holentoner egyet gólra váltott, ami egyben a végeredményt is jelentette.

Az utolsó körben Abának ötöt rúgott a bajnok

Fotó: Horváth László

Boldoczki Sándor, az Adony edzője így értékelt: – Három évvel ezelőtt a kilencedik helyről indultunk, a másodikban nyolcadikként zártunk, de közben szépen alakult a csapat magja. A harmadik esztendő meg azt hozta, amit láthattunk. Az őszi szezon végén már ott voltunk a dobogó legfelső fokán és vereség nélkül!