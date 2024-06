Nem tudom hová vezet ez a műanyagmentes világ. Mert nem az! És belátható időn belül nem is lesz az! Ugyanis nincs helyette ennél olcsóbb megoldás, amit ilyen tömegszerűen elő lehet állítani. A Covid járvánnyal érkezett az ételkiszállítási üzletág megerősödése is, ami megágyazott a műanyagok felhasználása újbóli fellendüléséhez. És nem látom helyettük a bambusz tányérokat és evőeszközöket, a papírdobozokat, a papírpoharakat és még sorolhatnám. Szándéknak, távlati célnak, marketingnek jó lehet, de a vak is látja, hogy ebből nem sok minden valósul(t) meg. Mert hiába gondoljuk azt, hogy a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön, ha a mindennapi életben ezért nem teszünk.