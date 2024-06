2024. május 29-én átadott fejlesztéssel 2800 négyzetméter alapterületen, összesen 16 osztályteremet, informatikai termet, csoportszobákat, tanári-, igazgatói irodákat és tornatermet kaptak a kulcsi gyerekek, pedagógusok. De az minden számnál és adatnál fontosabb, hogy a pedagógusok, a gyermekek az ideérkező szülők végre XXI. századi körülmények közé érkezhetnek.

Szalavári Zsombor

Szalavári Zsombor, szülő:

– Három gyermeket nevelünk feleségemmel. A két lányom már iskolába jár. Natasa ötödikes, míg Luca a második osztályba jár. Nagyon örülünk a szép, új iskolának. Annál is inkább mert családunk legifjabbika, a jelenleg óvodás Koppány is két év múlva ebbe az iskolába fog járni. Általában minden kulcsi fejlesztést üdvözlök és minden értelmes célt támogatni tudok. Például az új bölcsőde megépítésével kapcsolatban is az örömömet tudom kifejezni. Hiszen mi annak idején kulcsi tipegő csoport híján először dunaújvárosi bölcsődét voltunk kénytelenek választani a kisgyerekünket. De úgy értesültem, hogy az új bölcsődében, most majd az is lesz, és óriási segítségére lesz a kulcsi családoknak.

Orbán Dóra, szülő:

Orbán Dóra

– Rebeka és Gréta lányaim mindketten a Fekete István Általános Iskola diákjai. Szükségmegoldásként a volt könyvtár helyén tanulnak és a nagy iskolába járnak át amikor az órarend úgy diktálja. Ha testnevelés, vagy informatika órájuk van, eshet hó, vagy eső a gyerekeknek muszáj menni. Ezért alig várjuk, hogy ez az áldatlan állapot megszűnjön. Az új iskola pedig kellően nagy, és szép. Sajnos az átadó ünnepségen családi program miatt nem tudtunk ott lenni, így nem láttam még belülről az épületet, de nagyon kíváncsi vagyok rá.

Nagy Csaba, szülő:

– Úgy tudom, hogy az 1 milliárd 550 millió forintos nemzeti támogatás mellett az önkormányzat finanszírozta, részben a gazdasági övezet bevételei segítségével, több tízmillióból a bővítéshez az ingatlant, a kamerarendszert, gyalogátkelőt és az eredeti terveket is az iskolának. Azt is olvastam, hogy a háborús helyzet miatt nagyon sok ilyen jellegű projektet elnapoltak, felfüggesztettek az országban. Ezért úgy gondolom, hogy mi itt Kulcson kivételes helyzetben vagyunk, amelynek a gyermekeink érdekében is nagyon örülök.

Bak Tibor, szülő: