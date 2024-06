Az MRK tájékoztatóját idézve, az elnöki tisztséget 2024. július 1-jétől kezdődően továbbra is dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora tölti be. Dr. Fábián Attilát, a Soproni Egyetem rektorát szintén újraválasztották, így további 2 évig ő tölti be az egyik alelnöki pozíciót. Az alkalmazott tudományok egyetemeit dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora képviseli az alelnökök között, ezzel ő újra bekerült az MRK elnökségébe. A harmadik alelnökként dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora került megválasztásra, aki eddig az MRK Modellváltó Tagozat delegáltjaként szerepelt az elnökségben.

A magyarországi egyetemek képviselőit, rektorait tömörítő szervezetben dr. András István 2016-2022-ig a MRK Állami Tagozta elnöki tisztségét töltötte be.