Dunaújváros 56 perce

A kokszoló leállítása és a zöld acél

Bár a kokszoló leállításával nem áll meg az élet, mondják sokan, de legalább ennyien azt is, hogy ezzel a gyár leállítása is elkezdődött. Ezt a társaságcsoport munkavállalóknak kiadott tájékoztatója cáfolni látszik. Az kétségtelen, hogy a többször kommunikált zöld acél gyártás technológiájára az elektromos ívkemencében gyártott acélra való átállás első lépéseit ugyan már megtették, de ennek látható jeleit, céldátumát is csak későbbre ígérik.

Duol.hu Duol.hu

Fotó: DH archív

A Liberty Dunaújváros bejelentését követően a szakhatóságokkal együttműködve megkezdődött a kokszoló leállítási folyamata. Ennek részeként múlt csütörtökön megtörtént az utolsó kokszkitolás is. A kokszoló leállt, a célok maradnak A cégcsoport kommunikációja szerint „a kokszolómű az elmúlt évtizedek során a hagyományos nyersvasgyártáshoz nélkülözhetetlen kohókokszot biztosította.” Megfogalmazásuk szerint: „elérkezni látszik az idő a karbonsemleges termelés bevezetésére, ami új technológiai eljárásokat és jelentős beruházásokat kíván.” A kokszolós munkavállalókra szükség van a vállalaton belül Fotó: DH-archív Kohói újraindítás - ígéret van rá A munkavállalóknak kiadott tájékoztató szerint a kokszoló leállítása nem lesz hatással a Liberty Dunaújváros nagyolvasztójának jövőbeni újraindítására, amelyet költséghatékonyabban, külső partnertől származó vásárolt kokszból látnának el. Céljuk ugyanakkor az, hogy a kokszoló leállításában érintett munkatársaiknak megtalálják a helyüket a vállalaton belül. Megtartandó munkaerő – időben érkező bérek Erre szükség is lesz, hiszen a cégnél csökken a munkavállalói létszám, amelynek csak egy része a nyugállományba vonulók száma. A dolgozók ugyanakkor a visszafogott – un. kampányszerű – termelés mellett is időben megkapják a munkabérüket, és eközben a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltaó által kötött megállapodás értelmében július 1-től a bérmegállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál a munkavállalók alanyi jogon egységesen havi bruttó 43.000 Ft alapbérfejlesztést, és egyszeri 150.000 Ft munkavállaló bónuszt is kapnak. Elektromos ívkemence – kínai finanszírozásban Miközben az európai acélipar csak szenved, a Dunai Vasművet kínai segédlettel zöldítenék, amivel jelentősen növelnék az üzem versenyképességét, mondta a LIBERTY Steel Group európai vezetője, Ajay Aggarvall a közelmúltban adott interjújában, aki azt is elárulta, hogy a dunaújvárosi fejlesztés része a Kína és Magyarország közötti megállapodásoknak. Ennek szellemében a beruházást minden érintett fél kiemelt jelentőségűnek tartja, ennek megfelelően mind a magyar, mind pedig a kínai kormány egyaránt támogatja a megvalósulását, amely – a kínai befektetések esetén kínai forrásból - a kínai CITIC Bank által vezetett, Sinosure export- és hitelbiztosító társaság által biztosított finanszírozásból valósul meg.

A zőld acélra szükség van a fenntarthatóság érdekében Zöld acél a fenntarthatóságért A zöld acél természetesen nem a színéről kapta a nevét, hanem előállításának zöld módjáról, vagyis fenntarthatóságáról. Jelenleg nincs általánosan elfogadott definíciója a zöld acélnak, ez egy gyűjtőnév, amelyet egyszerre használunk a zöld hidrogén segítségével gyártott acélra, a klímasemleges acélra, a csökkentett szén-dioxid-kibocsátással gyártott acélra, illetve a károsanyag-kibocsátási tanúsítvánnyal ellátott acélra. Ezek közül egyelőre csak a csökkentett CO2-kibocsátással gyártott acél elérhető a piacon, de több európai nagyvállalatnál is vannak olyan törekvések, hogy részben vagy teljes egészében átállnak a szénmentes, zöld hidrogénre épülő acélgyártásra. A zöld hidrogén a napelemek és szélerőművek, vagyis zöld energia segítségével előállított hidrogéngáz. Szakértők szerint ez már a következő évtizedben versenyképes alternatívája lehet az acéliparban jelenleg használt fosszilis anyagoknak. Forrás: https://www.thyssenkrupp-materials.hu/hu/hirek/mi-az-a-zoeld-acel

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!