De, ha már szóba került az áruk és a hőmérséklet viszonya, az egyik savanyúságot kínáló gazda, elmondta, ő el is megy szabadságra a jövő héten.

– Az én „műfajom” téli, ilyenkor nagyon kell figyelni a savanyúságra. Mi már eleve édesítőszerrel és nem cukorral dolgozunk, mert így kevésbé érzékeny az áru, de most nagyon kell vigyázni, hogy ne romoljon a minősége.

A barackokat azonban nem zavarja a nagy meleg, volt is bőven ősziből és sárgából egyaránt. Az árak 500 és 1500 forint között mozogtak, elsősorban a sárga esetében tapasztalhattunk nagy árkülönbségeket. Első ránézésre a magafajta laikus nem látott ezer forintnyi különbséget egy-egy kiló esetében, de az árusok biztos tudják, miért annyi az annyi.

Cseresznyéből és meggyből is széles volt a kínálat, 1200 és 1800 forint között kértek egy-egy kilóért.

Viszont itt van már a dinnyeszezon. Importot hetek óta vásárolhattunk, de már megjelent a magyar is a görögből. Egy kilóért standtól függően 500 és 600 forintot kellett leszurkolni. Sok volt a sárgadinnye, az valamivel olcsóbb volt, 550 forintnál többet egy helyen sem kértek egy kilóért.

Ami talán ebben az időben szokatlan, még palántát is vásárolhattunk a piacon. Az ára körülbelül harmada, mint májusban, de nyugodt szívvel már nem ajánlanám senkink, hogy ilyenkor ültessen például paradicsomot, mert azért a tápkockákban mára már messze jutottak az első osztályú minőségtől. Bár, mi két hete dugványoztunk mogyoróhagymát, és nyugodtan mondhatom, kiskertünk büszkesége, olyan szépen fejlődött ilyen. Igaz, kapott marhakomposztot, virágföldet, és igencsak gyakran locsoljuk.