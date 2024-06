Kiss Lajos Csabától a rendező szervezet vezetőjétől a következőket is hallottuk.

- Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét ilyen sokan tiszteltek meg bennünket a megjelenésükkel. Büszkék vagyunk ránk, hogy a város civilszervezetei nem csak megjelentek, hanem aktívan, versenyfőzésükkel is erősítették ezt a rendezvényünket. A halászléfőző verseny zsűrijét Nagy Gábor, Dunaföldvár díszpolgára és híres „arany fakanalas” főzőmestere, Krammer Zoltán a solti boros egyesület elnöke, a hivatása szerint pedig szakács és falusi vendéglátó, valamint Dávid István (az Aranyfácán étterem és a Kele csárda tulajdonosa), aki egyben kiváló szakács, alkotta. A részlehajlást a legegyszerűbb módon kerültük el, a zsűri tagjai csakis a tányérokon látható sorszámot látták, az étel elkészítőjéről nem volt tudomásuk. Ezért aztán az eredmény hirdetés alatt sem tudták, hogy ki volt a legjobb, csak amikor a rajtszámot halló alkotók a színpadra léptek.

A halászléfőző verseny végeredménye:

Kissné Szauervein Terézia

Vagyon Miklós

Biacsik Sándor a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör egyesület csapatából.

A főtámogató

Az eseményünket, a nyári gyermek horgásztáborunkat és a hozzá kapcsolódó horgászversenyüket a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta, akiktől egy 5,5 méteres elektromos meghajtású horgászcsónakot is kaptunk. Köszönjük ezt a kiemelkedő támogatásunkat, amit a közösségünk javára fordítunk.

A Fröccsterasz

- Ezt a méltán népszerű intézményünket a Burgundiai Pincesor színeiben Úr Tibor és Gallai Péter üzemeltette. Mellette színes programokkal szórakoztattuk a vendégeinket a délután folyamán.

A zsűri tagjai is elmondták a véleményüket

Krammer Zoltántól ezt hallottuk: - Ilyenkor mindig elmondják, hogy a kiváló ételek miatt a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Ma is ebben a helyzetben vagyunk, mert a huszonhét mintából huszonöt kiválóra sikerült. Szerintem a halászléfőzés az összes étel közül a legnehezebb, mert ha bármely alapanyag egy kicsit is „kilóg” a sorból, vagy nem elég sós, pláne, ha szétfőzik a halat, már meg is van a baj! Itt szerencsére mindenki alaposan odafigyelt a dolgára. Sajnos kettő minta nem lett elbírálható, mert leégett, a többi fogyasztható volt. Találtunk egy olyan tételt is, ami nagy feladat elé állított bennünket, de végül kimondtuk, hogy az egy különleges halétel, de nem halászlé, mert egy sor oda nem való ízt éreztünk benne. A különleges főzet készítője végül elárulta, hogy ez egy sima halászlé alap-spanyolosan. Mustáros, tejfölös, házi paradicsomos habarással. A benne lévő pácolt halfilé pedig tárcsán sült.