A sok napsütés, a hosszú világos nappalok és a meleg idő pozitívan befolyásolhatja a betegségekkel küzdők hangulatát és hozzáállásukat, így segítve gyógyulási folyamataikat, azonban rendkívül fontos, hogy a pozitív hangulat mellett, fokozottan figyeljenek egészségük megőrzésére és a jó idő kínálta lehetőségek esetleges negatív hatásaira. Az emlőrák elleni küzdelem elhivatott harcosaként ismert szépségmárka, az AVON és az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány elnöke, dr. Drajkó Veronika onkológus összegyűjtötte, mire kell figyelniük a daganatos megbetegedéssel küzdőknek az önfeledt nyári időszakban. Ezt adjuk közre. Vigyázzanak magukra!

A napozás még ártalmasabb lehet!

A hosszú idejű szabadban tartózkodás, a mértéktelen és felelőtlen napozás súlyos és akár hosszútávú problémákat is okozhat mindenki számára, hiszen az erős UV sugárzás hatására, bőrünk könnyen leéghet, nem kívánt maradandó szeplőfoltok, gyulladások alakulhatnak ki felszínén. A daganatos betegséggel küzdők legyengült immunrendszere kevésbé tudja felvenni a harcot a napsugárzás ellen, így a káros hatások még gyorsabban és erőteljesebben jelentkezhetnek, mitöbb a sugár- és kemoterápia is fokozhatja bőrük fényérzékenységét. A szakértő ezért hangsúlyozza, hogy a betegek a műtét után, a sebgyógyulás idején, illetve a kezeléseket követően minimum három hónapig kerüljék a nyílt napon való tartózkodást és a későbbiekben is fokozottan védjék bőrüket. Minden esetben 50 faktoros fényvédőt használjanak és ruháikkal is védjék bőrüket. A gyógyultnak nyilvánított érintettekre pedig a mindenkire vonatkozó figyelmeztetések érvényesek. Szabadban tartózkodás esetén minden esetben védjék bőrüket legalább 30 faktoros fényvédővel, amelyet vigyenek fel bőségesen, már 30 perccel napozás előtt, majd ismételjék meg a felvitelt 1,5-2 óránként a maximális hatásért, valamint 11 és 16 óra között lehetőleg egyáltalán ne tartózkodjanak a napon, hiszen ilyenkor a legmagasabb az UV sugárzás. Amennyiben a betegek sugárkezelt bőrfelülete mégis leégne, azonnal forduljanak orvoshoz! Célzott antibiotikumos, gyulladáscsökkentő krémek használatával elkerülhető a kisebesedés, felülfertőzés és gyulladásos tünetek kialakulása.