Kercsó Árpád, aki korábban ezer szállal kötődött városunkhoz a vasárnapi választás kapcsán így nyilatkozott hírportálunknak: – Amióta az eszemet tudom, mindig részt veszek a szavazásokon. Szerencsénk van, hogy olyan pártra tudunk voksolni, aki minden szempontból a magyarok érdekeit szolgálja. A Fidesz jól csinálja azt, amit csinál. Amikor vita van, mindig azzal próbálom meggyőzni a vitapartnert, hogy tegye mérlegre az adott jelölteket, és már mindjárt látható is, hogy hova billen a mérleg nyelve. Orbán Viktor összetartja a magyarságot. A napnál is világosabb, hogy milyen háborúközeli helyzet van most, és nem is tudom mi lenne, hanem olyanok vezetnék az országot, akik másképp gondolkodnak erről a kérdésről, és nem látják a dolog súlyát. Dunaújvárost a szülővárosomnak tekintem. Bizakodó vagyok, nagyon drukkolok Magyar Andrásnak és csapatának, hogy aztán ismét sikeres legyen a város!

Választások 2024 – Kövesse velünk az eseményeket!