Molnár Péter, a Dunaferr iskola szakmai igazgatóhelyettese elmondta, hogy a cég dunaújvárosi üzletével kezdetek óta nagyon jó kapcsolatot épített ki az iskola. Az elején technológiai, szakmai tanácsért keresték meg őket, majd lehetőséget biztosított az üzlet a Dunaferr diákjainak, hogy meg tudják nézni, hogyan működik a gyakorlatban a raktározás, és segítettek az új eljárások, anyagok megismertetésében is szakmai partnerként. Később a kollégák szakmai továbbképzésében is szerepet játszottak. A kimagasló támogatás is ennek a szoros szakmai kapcsolatnak köszönhető.