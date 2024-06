Be kell vallanunk, hogy az iskolás évek nem csupán a tanulásról szólnak, hanem a nagy bulikról és a közös csínytevésekről is. Sok helyen ezért hagyomány, hogy a diákok nemcsak ünnepi ruhában, a

Ballag már a vén diák

örök érvényű sorait énekelve búcsúznak el egymástól és az iskolától, hanem egy szabadabb, szórakoztatóbb formában is – ez a bolondballagás.

Az hogy hogyan zajlik az az iskolák hagyományaitól függ. Kulcson június 20-án, a ballagás előtt egy nappal a kulcsi Fekete István Általános Iskola végzős diákjai is vicces maskarákba öltözve járták körbe a helyi intézményeket. Az osztály tagjai különböző tematikák szerint öltöznek be, műsorral is készültek, volt zene és ének is.

Mi a polgármesteri hivatalban találkoztunk a diáksereggel, ahol Jobb Gyula polgármester, dr. Neumann Helga jegyző és a hivatal dolgozói fogadták a gyerekeket és a kedves műsor után vendégül is látták őket. Jobb Gyula polgármester a végzős diákokkal folytatott beszélgetése során azt hangsúlyozta a fiataloknak, hogy soha ne feledjenek kulcsinak maradni.