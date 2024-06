Mezőfalván négy szavazókörben adhatják le szavazataikat az arra jogosultak. A duol.hu mezőfalvi tudósítója a 3. számú választási körzetnél örökítette meg a választás első pillanatait.

Fotó: Horváth László

A 83 éves Takács György érkezett elsőként a szavazó helyiséghez. Gyuri bácsi elmondta, már nem emlékszik pontosan, mennyi választáson volt jelen, de az első szabad választásnál is vele kezdték a napot. Azóta is hagyomány nála az elsőség. Bár ahogy Ő mondta, már nem sok kívánsága lehet, de azért szeretné, hogy fejlődjön a falu. 33 éves mezőőri munka alatt sokat látott és bízik benne, a jövő is hasonlóan eredményes lesz a közösség számára.

Fotó: Horváth László

Mezőfalván a választásra jogosultak aktuális száma 3729. A lakóhelyük szerint szavazók száma 3723. Tartózkodási helyükre átjelentkezettek száma 6. Magyar állampolgárok magyarországi lakcímmel 3678. Más EU tagállamok állampolgárai 49. Huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, menekült 2. A választásra jogosultak száma a szavazóköri névjegyzék előállításakor (2024. március 13.) 3748. Lakóhelyük szerinti szavazók száma 3748. Megszerezhető mandátumok száma – Polgármester 1. települési önkormányzati képviselő 6. Összes helyi önkormányzati mandátum 7. Mezőfalva településen német és roma nemzetiségi választásokra is sor kerül – olvasható a választási hivatalos oldalon.

