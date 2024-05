Megjelent az érettségiző diákok osztályait bemutató kiadvány, a Vén Diák

Az érettségi a diákok nagy többségének életében talán az első olyan megmérettetés, ami jelentősen befolyásolhatja további életüket. A nagy barátságok, szerelmek után akár tovább tanulnak, akár dolgozni kezdenek mindenképp új közösségbe kerülnek. Emlékszem arra, amikor a központi matek érettségire Székesfehérvárra kellett mennem, apámék vittek el. Amikor a lakótömbünk parkolójában összetalálkoztunk az egyik utca béli „szomszéddal” és megtudta hová tartunk, az mondta: akárhogy is sikerül az érettségi, akkor is ember maradsz. Ez akkor több volt, mint útravaló. Az öreg Bandi bácsi szavai ma is itt csengenek a fülemben. Amit Arany János Domokos napra című versében is megfogalmazott. „Ember lenni mindég, minden körülményben” - sokaknak, sokunknak ad erőt a körülöttünk lévő zajos világban.

Kedves diákok, kedves szülők, nagyszülők, családtagok, barátok: megjelent a Vén Diák mellékletünk, amit nem csak nyomtatásban, hanem online formában a duol.hu-n is lapozgathatnak. Köszönjük támogatóinknak is, hogy ez a kiadvány létrejöhetett!

