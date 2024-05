Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár járt városunkban múlt pénteken délután. Lapunk érdeklődésére elmondta, a látogatásának apropója az volt, hogy személyesen is találkozzon egykori egyetemi csoporttársával. Ám nemcsak a nosztalgia miatt, hanem hogy Dunaújváros ügyeiről és jövőbeni lehetőségeiről is beszélgessenek, ugyanis az egyetemi csoporttárs éppenséggel Magyar András, a Fidesz-KDNP és a JUVE polgármesterjelöltje. Az államtitkár elmesélte, a Facebookot böngészve látta meg, hogy András is indul a június 9-i önkormányzati választásokon, ezután fel is hívta, hogy miben tudna neki segíteni.

Nagy János felidézte, Andrást már akkor is egy őszinte és vidám természetű emberként ismerték meg az egyetemen, ő volt a legaktívabb a csoportban, minden kezdeményezésben benne volt. Lehetett vele fontosabb kérdésekben a szó jó értelmébe véve vitatkozni, az egymástól eltérő álláspontokról véleményt mondani, aminek végén mindenki levont egy építő konklúziót. Ennek is köszönhető, hogy a diákévek alatt kialakult barátságuk a mai napig is megmaradt, függetlenül attól, hogy utána egy ideig más politikai frakciót is képviseltek.

A mostani személyes találkozás alkalmat adott egyrészt arra, hogy elmondják egymásnak, kivel-mi történt a legutóbbi találkozásuk óta; másrészt arra, hogy átbeszéljék azokat az elképzeléseket, irányvonalakat és városfejlesztő terveket, amely egy új, lendületesebb és sikeres jövőt jelentene Dunaújvárosnak. Az államtitkár elmondta, Andrásnak meggyőző és eredményes már a középiskolai igazgatóként végzett munkája is, példaértékű a közösségért való elhivatottsága. Személyében Dunaújvárosnak egy olyan polgármestere lehet, aki nem az elefántcsonttoronyból néz le a városra, hanem az emberek között él és tevékenykedik; elérhető; nem ijed meg a problémáktól, hanem mindig a megoldásra törekszik; hatalmas elszántság és tenni akarás hajtja azért, hogy a város ismét a fejlődés útjára lépjen. Mindehhez pedig egy olyan választási programot állította össze, amely valódi és érezhető eredményeket hozhat a jövőben.

Magyar András lapunknak elmondta, jó volt nosztalgiázni egy kicsit az egyetemi évekről és köszönettel szólt arról is, hogy az államtitkár a támogatásáról biztosította őt. - Úgy gondolom, meg kellene szüntetni Dunaújvárosnak az erődváros jellegét, hogy ehelyett egy valóban élhető várost jelentsen mindenki számára. A kapcsolatépítésben hiszek, kormányzati, vármegyei, térségi és helyi szinten egyaránt. Kell egy folyamatos és erős lobbierő is, hiszen az a célunk, hogy újra sikeressé tegyük a várost!- tette hozzá Magyar András.