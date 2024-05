Az eseményen részt vett dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Önkormányzat elnöke, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Ronyecz Pétert, Adony város polgármestere, dr. Ruzitska Renáta, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának hivatalvezető-helyettese, Adony Város Képviselő-testületének megjelent tagjai, valamint a kivitelező képviseletében Takács Zsuzsa és Dömök István.

Elsőként Ronyecz Péter polgármester tartotta meg köszöntőjét, aki azt hangsúlyozta egyebek mellett, hogy olyan fejlesztéseket igyekszenek végrehajtani, amelyek hosszú távúak, és nem csak egy adott politikai célt szolgálnak, hanem tényleg az emberek közérzetét javítják és segítik.

2024.05.29. Temető parkoló átadás Adony Fotón: Ronyecz Péter Adony polgármestere, Dr Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Dr Molnár Krisztián Fejér vármegye Közgyűlés elnöke Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő Dunaújvárosi Hírlap

A polgármester után dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke tartotta meg beszédét.

– Sajnálatos módon a halál is az élet részét képezi, az viszont mindenképpen fontos, hogy illő búcsút tudjunk venni szeretteinktől, vagy hogy bármikor kulturált körülmények között tudjunk kijönni a temetőbe. Adony vonatkozásában ez a fejlesztés egy régi adósság volt a lakosság felé. Külön köszönöm polgármester úrnak, hogy arra is gondoltak, hogy ha már parkolóhelyen vannak, akkor fákat is ültettek. Hiszen minden esetben, aki fát ültet, az a jövő felé tekint. Külön köszönöm, hogy a fejlesztési forrásba – bár eredetileg csak a parkolóhelyekről volt szó- az is belefért, hogy a temetőn belül egy szilárd burkolatú sétányt is kialakítottak. A projekthez tartozik még két gyalogátkelő kialakítása, amely a temető biztonságos megközelítését szolgálják majd- mondta el dr. Molnár Krisztián.

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a köszönet hangján szólt. Megköszönte a Fejér Vármegyei Közgyűlésnek, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének, dr. Molnár Krisztiánnak, hogy a fejlesztéshez szükséges forrást biztosították Adony számára.

Az átadás a szalagátvágási ceremóniával zárult.